Около 80 боевиков и 12 бронемашин ВСУ ликвидированы ударом «Искандера» в Сумской области

Фото: Минобороны РФ
Российские войска ударили ракетным комплексом «Искандер-М» по району сосредоточения ротно-тактической группы ВСУ в Сумской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что при разведывательных мероприятиях бойцы группировки российских войск «Север» обнаружили район сосредоточения группы механизированного батальона 47-й механизированной бригады ВСУ. Они обустроились в лесополосе около населённого пункта Фрунзенка.
После расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанёс удар по выявленным целям. В результате, были уничтожены 12 боевых бронированных машин, пять пикапов и до 80 боевиков ВСУ.
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Анастасия Чинкова