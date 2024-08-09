Минобороны рассказало о действиях российских войск в Суджанском районе Курской области

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Военные ВС РФ наращивают силы, ведущие активные боевые действия с украинскими формированиями в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Боевики Вооруженных сил Украины 6 августа решили прорваться в Курскую область. В атаке участвовали более 1 000 бойцов ВСУ. В больницах Курской области находятся 38 человек, в том числе пять детей, попавших под обстрелы. Обстановку в Курской области признали ЧС федерального характера.
Ранее Telegram-канал «Шепот фронта» сообщил, что российские бойцы начали контрудар в Курской области, выбив противника с окраин Суджи и Любимовки. Уже видны первые результаты после прибытия мощных резервов в Курскую область. По последним данным, российские бойцы успешно зачищают от боевиков ВСУ населенные пункты Малая Локня и Казачья Локня при поддержке авиации, артиллерии и беспилотников.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«В составе колонн, совершающих марши в районы выполнения задач, реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», буксируемые артиллерийские орудия, перевозимые на тралах танки, тяжелая гусеничная техника, автомобили «Урал» и КамАЗ», — уточнили в оборонном ведомстве.
Ранее Telegram-канал «Шепот фронта» сообщил, что российские бойцы начали контрудар в Курской области, выбив противника с окраин Суджи и Любимовки. Уже видны первые результаты после прибытия мощных резервов в Курскую область. По последним данным, российские бойцы успешно зачищают от боевиков ВСУ населенные пункты Малая Локня и Казачья Локня при поддержке авиации, артиллерии и беспилотников.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова