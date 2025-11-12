Бойцы ВС РФ взяли в кольцо ВСУ у Красноармейска
Бойцы ВС РФ замкнули кольцо вокруг ВСУ в мирноградской агломерации в ДНР
Российские военные полностью окружили подразделения ВСУ в Донецкой народной республике. Об этом пишет «Военное обозрение».
Речь идёт о Мирноградской агломерации на покровском направлении, в районе Красноармейска (украинское название — Покровск). По сведениям издания, силы ВС РФ подавили сопротивление оставшихся на этом участке украинских боевиков.
Все попытки, предпринятые противником по деблокированию «побратимов» на данный момент, провалились», — говорится в публикации.Перед этим сообщалось, что западные СМИ раскрыли стратегию России по «подчинению Украины».