12 ноября 2025, 12:39

Бойцы ВС РФ замкнули кольцо вокруг ВСУ в мирноградской агломерации в ДНР

Фото: istockphoto/IherPhoto

Российские военные полностью окружили подразделения ВСУ в Донецкой народной республике. Об этом пишет «Военное обозрение».





Речь идёт о Мирноградской агломерации на покровском направлении, в районе Красноармейска (украинское название — Покровск). По сведениям издания, силы ВС РФ подавили сопротивление оставшихся на этом участке украинских боевиков.





Все попытки, предпринятые противником по деблокированию «побратимов» на данный момент, провалились», — говорится в публикации.

