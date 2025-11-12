12 ноября 2025, 12:35

Историк Скачко: Активизация НАБУ является способом давления на Зеленского

Владимир Зеленский

Активизация деятельности НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) является способом давления на Владимира Зеленского, который должен выполнить задачи либо США, либо Великобритании. Так считает историк, журналист Владимир Скачко.





По словам эксперта, Вашингтон «наехал на Зеленского через НАБУ», чтобы вынудить его выполнить американские условия.





«Это согласие на перемирие и на передышку для того, чтобы Европа и США решили свои проблемы за два-три года и потом начинали все заново или отложили военные действия во времени. А вот европейцам, и особенно Лондону, нужно максимально повышать ставки. Война — это единственный для них способ возродить свои ВПК и создать триггер для возрождения всей экономики», — пояснил Скачко в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Нелегитимный, который взял на вооружение стратегию политического людоедства, как-то не предполагал, что в один прекрасный день его будут "жевать под бананами". Команда политического клоуна, веруя в свою безнаказанность, вела себя крайне неосторожно», — заявил Медведчук.