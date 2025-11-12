Названа истинная причина активизации НАБУ на Украине
Историк Скачко: Активизация НАБУ является способом давления на Зеленского
Активизация деятельности НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) является способом давления на Владимира Зеленского, который должен выполнить задачи либо США, либо Великобритании. Так считает историк, журналист Владимир Скачко.
По словам эксперта, Вашингтон «наехал на Зеленского через НАБУ», чтобы вынудить его выполнить американские условия.
«Это согласие на перемирие и на передышку для того, чтобы Европа и США решили свои проблемы за два-три года и потом начинали все заново или отложили военные действия во времени. А вот европейцам, и особенно Лондону, нужно максимально повышать ставки. Война — это единственный для них способ возродить свои ВПК и создать триггер для возрождения всей экономики», — пояснил Скачко в беседе с Общественной Службой Новостей.
Он уточнил, что НАБУ создано на деньги США. А Вашингтон намеренно сначала подсаживает на коррупцию всю политическую элиту, а потом использует это в качестве компромата для оказания давления.
Таким образом, Скачко уверен, что два центра силы используют свое влияние на Украину для реализации собственных планов, а все разговоры о коррупции являются лишь «информационным шумом».
Тем временем руководитель движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Зеленский не смог подмять под себя НАБУ и САП, и это станет «началом его конца», пишут argumenti.ru.
«Нелегитимный, который взял на вооружение стратегию политического людоедства, как-то не предполагал, что в один прекрасный день его будут "жевать под бананами". Команда политического клоуна, веруя в свою безнаказанность, вела себя крайне неосторожно», — заявил Медведчук.
Он отметил, что НАБУ и САП постепенно становятся реальной властью на Украине, для чего они и были созданы.