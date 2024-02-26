Минобороны рассказало о продолжении разминирования Авдеевки

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Военные инженеры продолжают разминирование освобожденной Авдеевки. Сапёры ВС РФ ежедневно уничтожают в городе от 100 до 400 взрывоопасных предметов, рассказали в российском министерстве обороны.
«Пока на улицах Авдеевки по-прежнему остается большое количество неразорвавшихся боеприпасов. В том числе – западного производства», – рассказали в отечественном военном ведомстве.Прежде всего, военные обследуют и очищают основные дороги, жилые дома и административные здания. Также по просьбе местных жителей саперы осмотрели Свято-Михайловский храм.
17 февраля главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе войск из Авдеевки. Это было сделано сохранения жизни и здоровья военнослужащих. В этот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о взятии Авдеевки президенту государства Владимиру Путину. В ведомстве отметили, что взятый под контроль населенный пункт являлся мощным оборонительным узлом украинских войск. 19 февраля в Минобороны России сообщили о полном освобождении коксохимического завода в Авдеевке от ВСУ.
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