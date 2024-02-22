«Она обрушится»: В ВСУ признали, что украинской обороне придёт конец после потери Авдеевки

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Украинская линия обороны обрушится после потери Авдеевки, об это заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков на своём YouTube-канале.
«Вот они (российская армия) в Авдеевке вышли на эту линию. За неделю мы должны быстро создать или восстановить, или укрепить нашу линию обороны. Если мы ее сейчас не сделаем по всем законам инженерного искусства и военной науки, нам придется отойти на другую линию», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Стариков.
По словам эксперта, если Вооружённые силы РФ продолжат продвигаться вглубь, снося украинские укрепрайоны и уничтожая позиции, то линия обороны ВСУ вскоре будет окончательно разрушена.
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