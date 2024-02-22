«Она обрушится»: В ВСУ признали, что украинской обороне придёт конец после потери Авдеевки

Российские инженеры создали комплекс биостимуляции «Ритм-Полет», благодаря которому можно всего за 20 минут отдохнуть так как за время сна длительностью 4-6 часов, он уже применяется в зоне спецоперации для отдыха российских военных. Об этом сообщает пресс-служба «Ростеха».