ВСУ были отброшены на более чем 10 километров в ходе освобождения Авдеевки

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Украинские войска были отброшены более чем на десять километров в ходе операции по освобождению Авдеевки. Об этом министру обороны РФ Сергею Шойгу доложил командующий группировкой «Центр» Андрей Мордвичев.
Отмечается, что ВС РФ отбросили украинские войска с занимаемых их позиций. В настоящее время российские войска продолжают наступление.
Также Мордвичев подчеркул, что украинские военные массово сдаются в плен. Уже порядка 200 военнопленных были выведены после зачистки, а в ближайшее время планируется вывести ещё порядка сотни.
Глава Минобороны России в субботу прибыл в зону проведения специальной военной операции. Там он заслушал доклады военных группировки «Центр».
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Также Мордвичев подчеркул, что украинские военные массово сдаются в плен. Уже порядка 200 военнопленных были выведены после зачистки, а в ближайшее время планируется вывести ещё порядка сотни.
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Анастасия Чинкова