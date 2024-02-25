Минобороны: Военнослужащие, отличившиеся при взятии Авдеевки, получили награды

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Начальник штаба группировки российских войск «Центр генерал-лейтенант Денис Лямин наградил военнослужащих за взятие Авдеевки, сообщило 25 февраля российское министерство обороны. Он вручил бойцам ордена Мужества, медали «За отвагу» и Георгиевские кресты, пожелав им при этом « терпения, воли и крепости духа».
Как рассказал один из награждённых — заместитель командира роты с позывным «Винни», изначальной задачей для них был штурм дачного посёлка Милицейский. После этого наступление удалось развить, и российские бойцы зашли непосредственно в Авдеевку.
Украинское командование не рассчитывало, что Авдеевка падёт уже в феврале 2024 года, сообщило ранее издание «Страна.ua». Между тем, в ходе освобождения города ВСУ были отброшены на 10 км. Об этом министру обороны РФ Сергею Шойгу доложил командующий группировкой «Центр» Андрей Мордвичев.
17 февраля главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе войск из Авдеевки. Это было сделано сохранения жизни и здоровья военнослужащих. В этот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о взятии Авдеевки президенту государства Владимиру Путину. В ведомстве отметили, что взятый под контроль населенный пункт являлся мощным оборонительным узлом украинских войск. 19 февраля в Минобороны России сообщили о полном освобождении коксохимического завода в Авдеевке от ВСУ.
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Украинское командование не рассчитывало, что Авдеевка падёт уже в феврале 2024 года, сообщило ранее издание «Страна.ua». Между тем, в ходе освобождения города ВСУ были отброшены на 10 км. Об этом министру обороны РФ Сергею Шойгу доложил командующий группировкой «Центр» Андрей Мордвичев.
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Артем Путинцев