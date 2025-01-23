Пленный рассказал о хитрости НАТО для перевозки украинских военных на свои базы

Фото: iStock/E_Kryzhanivskyi
НАТО маскирует под гражданские рейсы перевозки украинских боевиков на свои базы для их обучения там. Об этом рассказал пленный украинский пограничник, инспектор государственной пограничной службы 2-й категории Александр Бычко, передает РИА Новости.
Ранее он проходил подготовку на британской военной базе Warcope и в главном учебном центре сухопутных войск Франции Ла-Куртин. По словам Бычко, он и другие украинские солдаты пересекли границу с Польшей, через час смогли добраться до аэропорта Жешува, где сели на самолет британских ВС, замаскированный под гражданский, и на нем долетели до пригорода Лондона.
Там военные ВСУ находились в логистическом центре, где им выделили одежду и необходимое оборудование, после чего отправили в учебный центр Warcope.
Уточняется, что группа сотрудников госпогранслужбы Украины из шести человек в начале это месяца сдалась в плен российским войскам в Харьковской области. Бычко был в их числе.
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Там военные ВСУ находились в логистическом центре, где им выделили одежду и необходимое оборудование, после чего отправили в учебный центр Warcope.
Уточняется, что группа сотрудников госпогранслужбы Украины из шести человек в начале это месяца сдалась в плен российским войскам в Харьковской области. Бычко был в их числе.
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Екатерина Коршунова