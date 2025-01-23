Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Пленный рассказал о хитрости НАТО для перевозки украинских военных на свои базы

Пленный рассказал о хитрости НАТО для перевозки украинских военных на свои базы

Пленный Бычко: НАТО маскирует под гражданские рейсы перевозки солдат ВСУ
Фото: iStock/E_Kryzhanivskyi

Фото: iStock/E_Kryzhanivskyi

НАТО маскирует под гражданские рейсы перевозки украинских боевиков на свои базы для их обучения там. Об этом рассказал пленный украинский пограничник, инспектор государственной пограничной службы 2-й категории Александр Бычко, передает РИА Новости.
Ранее он проходил подготовку на британской военной базе Warcope и в главном учебном центре сухопутных войск Франции Ла-Куртин. По словам Бычко, он и другие украинские солдаты пересекли границу с Польшей, через час смогли добраться до аэропорта Жешува, где сели на самолет британских ВС, замаскированный под гражданский, и на нем долетели до пригорода Лондона.

Там военные ВСУ находились в логистическом центре, где им выделили одежду и необходимое оборудование, после чего отправили в учебный центр Warcope.



Уточняется, что группа сотрудников госпогранслужбы Украины из шести человек в начале это месяца сдалась в плен российским войскам в Харьковской области. Бычко был в их числе.

Читайте также:

Зеленский заявил, что не видит смысла в снижении возраста мобилизации на Украине

Полянский ответил на слова Трампа о «сделке» по Украине

Times: После окончания конфликта на Украине Запад не будет готов воевать с Россией
#самолет
#военные
#оборудование
#человек
#солдаты
#всу
#польша
#нато
Российские бойцы взяли ВСУ в оперативное окружение в районе Часов Яра
Марочко: ВС РФ взяли ВСУ в оперативное окружение в районе Часов Яра
23 января 2025, 08:53

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

На Донецком направлении украинские боевики попали в оперативное окружение в районе Часов Яра. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«В ходе освобождения населенного пункта Часов Яр и успешного продвижения наших войск украинские боевики юго-восточнее населенного пункта попали в оперативное окружение», — написал Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, до полного окружения украинских позиций российским штурмовикам осталось преодолеть порядка 500 метров. Он уточнил, что в окружении может находиться не менее взвода ВСУ.

Марочко также сообщал, что штурмовые группы ВС РФ создали в районе Новой Кругляковки клещи для ВСУ.

Читайте также:

Пленный рассказал о хитрости НАТО для перевозки украинских военных на свои базы

Зеленский заявил, что не видит смысла в снижении возраста мобилизации на Украине

На Западе признали отсутствие у ВСУ средств для обороны
#клещи
#перевозки
#telegram
#нато
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ взяли подразделения ВСУ в клещи в районе Новой Кругляковки
Марочко: ВСУ попали в клещи ВС РФ в районе Новой Кругляковки
23 января 2025, 08:22

Фото: iStock/Jakub Laichter

Штурмовые группы ВС РФ создали в районе Новой Кругляковки клещи для ВСУ. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
Российские бойцы улучшили положение в районах Загрызово и Лозовая в Харьковской области и продвинулись в сторону Богуславки. Кроме того, сокращено пространство между позициями по флангам ударных групп ВС РФ.

«Таким образом, украинские боевики, находящиеся на позициях северо-восточнее Новой Кругляковки, были сдавлены с двух сторон и оказались в невыгодном положении. На данный момент расстояние между нашими передовыми подразделениями (Загрызово – Лозовая) составляет порядка 3 км», — написал Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, если российские штурмовики начнут двигаться навстречу друг к другу вдоль берега реки Лозовая, то ВСУ окажутся в оперативном окружении.

При этом Марочко добавил, что украинские подразделения предпринимают попытки удержаться на стратегической высоте в указанном районе. Однако, эти действия являются бесперспективными, о чем говорит оперативно-тактическая обстановка.

Читайте также:

На Западе признали отсутствие у ВСУ средств для обороны

«Уснул в обнимку с мандаринами и иконой»: бойца СВО эвакуировали после четырех дней на болотах

Зеленский заявил, что Украина не отдаст России потерянные территории
#реки
#украина
#telegram
#сво
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский заявил, что не видит смысла в снижении возраста мобилизации на Украине
Зеленский: зачем снижать возраст мобилизации, если новым бойцам не хватит оружия
23 января 2025, 08:13

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Киев не намерен снижать возраст мобилизации на Украине с 25 лет до 18 лет, так как это лишь увеличит количество солдат без необходимого оснащения. Об этом заявил в интервью Bloomberg Владимир Зеленский.
«Зачем мобилизовать еще больше молодых людей? Чтобы было еще больше без оружия?», — задался вопросом предводитель киевского режима.

На фоне продвижения ВС РФ Штаты при прошлой администрации призвали Украину снизить минимальный возраст мобилизации до 18 лет. Но Киев отказался это сделать, так как, по мнению Зеленского, главной проблемой украинской армии является нехватка оружия.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Читайте также:

На Западе признали отсутствие у ВСУ средств для обороны

Глава дипломатии ЕС сделала неожиданное заявление об отношении к России

Алиев и Зеленский встретились в Давосе по инициативе Киева
#всу
#зеленский
#киев
#мобилизация
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Время, чтобы прогнуть Россию: эксперт пояснил идею Трампа закончить конфликт за 100 дней
Эксперт Арзанов: ВСУ попытаются удерживать часть Курской области 100 дней
23 января 2025, 07:26

Фото: iStock/sb2010

Украинские боевики постараются удержаться на позициях в занятой части Курской области на протяжении 100 дней. Так считает член президиума общероссийской организации «Офицеры России», полковник запаса Левон Арзанов, его слова приводит ТАСС.
Накануне стало известно, что президент США Дональд Трамп поставил перед своим спецпосланником по Украине Китом Келлогом задачу о завершении конфликта на Украине за 100 дней.

«ВСУ удерживают один из районов Курской области, вокруг этого начнется торг, в ходе которого нас будут убеждать что этот конфликт надо остановить, заморозить, проводить какие-нибудь выборы, референдумы, то есть нас будут всячески стараться водить за нос. Вот поэтому эти 100 дней уйдут на то, чтобы нас прогнуть, поломать», — считает Арзанов.

По его словам, украинские боевики эти 100 дней будут пытаться удержаться в оккупированном районе российского приграничья, где уже скоро будет ожесточение боевых действий.

Кроме того, Арзанов отметил, что командование ВСУ уже считает территории ДНР потерянными, и предположил, что украинская армия будет постепенно отступать, уничтожая все на своем пути.

Читайте также:

«Я люблю русский народ!»: Трамп обратился к России по поводу украинского конфликта

«Украина должна быть прорусской»: в Госдуме назвали задачи СВО

«Его предали»: Политолог Лозанский раскрыл, кто из команды Трампа будет настаивать на поддержке Украины
#выборы
#сша
#конфликт
#армия
#президент
#дональд трамп
#украина
#политолог
#днр
#сво
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Полянский ответил на слова Трампа о «сделке» по Украине
Полянский: Трамп способен прекратить «злонамеренную» политику США на ​Украине
22 января 2025, 23:41

Фото: iStock/Ruma Aktar

Россия ожидает, что президент США Дональд Трамп разъяснит, что он понимает под «сделкой» по Украине, и надеется на прекращение старой «злонамеренной» американской политики Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский отметил, что Трамп не несет ответственности за события 2014 года, когда США сделали Украину «антироссийской» и подготовили ее к конфликту с Россией.

«Но сейчас в его силах остановить эту злонамеренную политику», — сказал Полянский о новом президенте США.
Ранее Трамп заявил, что готов ввести новые санкции против России, если не удастся достичь договоренности по урегулированию украинского кризиса. Однако Полянский подчеркнул, что Россия начала СВО, чтобы положить конец конфликту, который Киев ведет против своего населения с 2014 года.

«Речь никогда не шла о территории, речь идет о людях и их праве сохранять свою идентичность», — заявил политик, объясняя одну из главных причин продолжения конфликта с Украиной.

Читайте также:

Times: После окончания конфликта на Украине Запад не будет готов воевать с Россией

В «Доме тигра» Ленобласти спасают брошенного тигрёнка с переломанными лапами

Зеленский назвал самого сильного мирового политика
#сша
#россия
#дональд трамп
#оон
#сво
#киев
#полянский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Times: После окончания конфликта на Украине Запад не будет готов воевать с Россией
В Британии признали подготовку НАТО к военным действиям против России
22 января 2025, 22:19

Фото: istockphoto/

После окончания конфликта на Украине Запад не успеет подготовиться к возможным военным действиям с Россией. Хотя такая подготовка, безусловно, ведётся.
Об этом пишет британская газета The Times со ссылкой на сточники в военных кругах.

«Когда замолкнут пушки на Украине, то произойдет возрождение и восстановление России. Это будет гонка за переориентацию и восстановление конвенциональных средств сдерживания в эпоху стратегической конфронтации», — заявил генерал-лейтенант Майк Элвисс, командующий британской полевой армии.

В свою очередь, генерал-лейтенант Рэйф Вуддисс, командующий корпусом быстрого реагирования НАТО, считает, что после завершения конфликта на Украине Россия восстановится намного быстрее, чем западные страны, и в этом будет её преимущество. К тому же, на стороне российских военных будет боевой опыт в совершенно новых условиях, с которым не сталкивались войска альянса. Он имели дело, как правило, с плохо вооружёнными и так же организованными разрозненными отрядами, а не с прекрасно экипированной, обученной и закалённой в боях армией, подчеркнул британский военачальник.

Читайте также:

Daily Express: сделка Трампа и Путина по Украине закончится мировой войной

СМИ рассказали о транзите через Чехию сотен британских военных на учения НАТО

В Кремле обеспокоены возможным продвижением Британии к границам России
#россия
#дело
#страны
#гонка
#нато
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский назвал самого сильного мирового политика
Зеленский: Трамп является самым сильным мировым политиком
22 января 2025, 20:49

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Просроченный украинский президент Владимир Зеленский назвал самого сильного мирового политика. На его взгляд, это на днях вступивший в должность президент США Дональд Трамп.
«Президент Трамп — самый сильный, и [председатель Китайской Народной Республики (КНР)] Си Цзиньпин», — отметил Зеленский, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента информационного агентства Bloomberg.

По словам главы киевского режима, он не сомневается, что китайский лидер сумеет «подтолкнуть к миру» президента России Владимира Путина.

Ранее Зеленский говорил о том, что украинцы готовы к сотрудничеству с американцами во имя «настоящего мира», а приход Трампа к власти — это шанс для Украины.


Трамп в свою очередь призвал Россию к «заключению сделки» для завершения специальной военной операции на Украине, пригрозив в противном случае ужесточением санкций.

Читайте также:

Президент Сербии Вучич предложил поставить памятник Трампу

«Я люблю русский народ!»: Трамп обратился к России по поводу украинского конфликта

Зеленский и Путин заявили о готовности к диалогу на фоне инаугурации Трампа
#президент
#сделки
#операции
#лидер
#зеленский
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Президент Сербии Вучич предложил поставить памятник Трампу
22 января 2025, 20:16

Александр Вучич (Фото: kremlin.ru)

Если президент США урегулирует конфликт на Украине, то он достоин памятника. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.
Слова сербского лидера передаёт местное издание «Новости».

«Если Трамп этого добьется, все вместе ему поставим памятник, он [тогда] спасет целую планету, болею за него, чтобы так и произошло», — сказал Вучич.

Лидер Сербии при этом не уверен, что принцип, предполагающий одновременные нападки и принуждение к миру то одной, то другой из сторон конфликта, будет эффективен, а также в том, что Россия и Украины пойдут на такие условия.

Ранее Трамп призвал Россию к «сделке» для завершения специальной военной операции на Украине, пригрозив в противном случае ужесточением санкций. Он также заявил, что, предлагая мир, оказывает «услугу» Владимиру Путину.

Читайте также:

«Я люблю русский народ!»: Трамп обратился к России по поводу украинского конфликта

Стубб: Трамп урегулирует конфликт на Украине за три-шесть месяцев

Президент Сербии Вучич запросит разговор с Путиным о санкциях США против NIS
#россия
#памятник
#операции
#мир
#новости
#вучич
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава дипломатии ЕС сделала неожиданное заявление об отношении к России
Глава дипломатии ЕС Каллас сочла себя реалистом, а не ястребом по отношению к РФ
22 января 2025, 20:02

Фото: iStock/ffikretow

Глава европейской дипломатии Кая Каллас не согласилась с тем, что является «ястребом» по отношению к РФ. Об этом она сообщила на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства, информирует Reuters.
Примечательно, что Каллас сочла себя реалистом по отношению к Москве. Согласно ее мнению, Россия представляет и будет представлять экзистенциальную угрозу европейской безопасности до тех пор, пока страны ЕС недостаточно инвестируют в оборону. Каллас также согласилась с лидером Соединенных Штатов Дональдом Трампом, что европейские государства недостаточно тратят на оборону.

Ранее глава европейской дипломатии призывала сохранить санкции против РФ, поскольку они являются инструментом для Европейского союза.

Читайте также:

«Я люблю русский народ!»: Трамп обратился к России по поводу украинского конфликта

«Лживый бред»: Депутат ГД Слуцкий охарактеризовал слова Зеленского об ультиматуме России

Трамп назвал новый период для урегулирования украинского конфликта
#россия
#санкции
#страны
#депутат
#ес
#рф
#трамп
#оборона
Следите за нашими новостями
в удобном формате