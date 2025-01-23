Российские бойцы взяли ВСУ в оперативное окружение в районе Часов Яра

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На Донецком направлении украинские боевики попали в оперативное окружение в районе Часов Яра. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«В ходе освобождения населенного пункта Часов Яр и успешного продвижения наших войск украинские боевики юго-восточнее населенного пункта попали в оперативное окружение», — написал Марочко в своем Telegram-канале.
По его словам, до полного окружения украинских позиций российским штурмовикам осталось преодолеть порядка 500 метров. Он уточнил, что в окружении может находиться не менее взвода ВСУ.
Марочко также сообщал, что штурмовые группы ВС РФ создали в районе Новой Кругляковки клещи для ВСУ.
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