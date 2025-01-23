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Киев не намерен снижать возраст мобилизации на Украине с 25 лет до 18 лет, так как это лишь увеличит количество солдат без необходимого оснащения. Об этом заявил в интервью Bloomberg Владимир Зеленский.
«Зачем мобилизовать еще больше молодых людей? Чтобы было еще больше без оружия?», — задался вопросом предводитель киевского режима.
На фоне продвижения ВС РФ Штаты при прошлой администрации призвали Украину снизить минимальный возраст мобилизации до 18 лет. Но Киев отказался это сделать, так как, по мнению Зеленского, главной проблемой украинской армии является нехватка оружия.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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