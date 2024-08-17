Минобороны рассказало об обратившейся в ВСУ рядовом

Рядовой Александр Полухин вместе с экипажем танка заставил украинских солдат отступить при освобождении населенного пункта в зоне спецоперации, передает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
В министерстве сообщили, что экипаж танка рядового Александр Полухин прошел через минное поле.
Ранее российские танкисты, действующие в херсонском секторе зоны спецоперации, заявили, что готовы встретиться с танками Abrams на поле боя.
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«Ворвавшись в населенный пункт, танк под командованием Александра огнем с ходу нанес поражение укрепленным огневым точкам противника, после чего осуществлял прикрытие продвижения штурмовых групп Вооруженных сил (ВС) РФ», – отметили в ведомстве.
Ранее российские танкисты, действующие в херсонском секторе зоны спецоперации, заявили, что готовы встретиться с танками Abrams на поле боя.
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Александр Климов