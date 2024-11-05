Раскрыта главная цель ВСУ при вторжении в Курскую область

Игорь Кириллов (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
Одной из главных целей вторжения боевиков украинской армии на территорию Курской области был захват Курской АЭС. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, его слова приводятся в Telegram-канале МО РФ.
«Обращаю внимание, что одной из приоритетных целей вторжения ВСУ на территорию Курской области был захват Курской атомной электростанции», — заявил Кириллов.Он пояснил, что МО РФ получило доступ к докладу украинской госслужбы по ЧС, в котором указывается, что при аварии на Курской АЭС радиоактивному заражению подвергнется лишь территория РФ. Там говорится, что она находится в зоне действия южных ветров, которые за 12 часов уведут радиоактивные выбросы в северном направлении над территорией РФ.
«На территории Украины изменения фоновых значений гамма-излучения не будет», — говорится в докладе украинского ведомства.
Однако, по словам Кириллова, в случае мощной аварии на АЭС радиация распространилась бы на значительной части Европы, как это ранее произошло после аварии на Чернобыльской АЭС.
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