Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, который оказывал помощь ВС России в рамках СВО, заявил, что военные ВСУ, с которыми он сталкивался, не желали оставаться в зоне боевых действий и обращались к нему с просьбой помочь им выехать в Америку. Об этом информирует РИА Новости.