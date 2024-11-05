В Курской области ликвидировали отказавшихся сдаться в плен бойцов ВСУ

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В Курской области уничтожили 15 украинских боевиков при отражении атаки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
Уточняется, что российские военнослужащие предлагали бойцам ВСУ сдаться в плен. По данным силовиков, они этого делать не захотели.
Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Екатерина Коршунова