Километровые подземные переходы нашли под Угледаром

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ВСУ успели отправить в Угледар новые подкрепления, но они состоят преимущественно из недавно мобилизованных украинцев, которые активно сдаются в плен. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, несмотря на сопротивление российские войска день ото дня улучшают позиции в городе.
«Несмотря на серьезные успехи на Угледарском направлении, мы понимаем, что противник там еще упирается, и достаточно серьезно. Те подкрепления, которые противник еще успел перебросить из неподготовленных, недавно мобилизованных, которых, мы видим, очень много хватают на улицах на оставшейся части Украины, они преимущественно сдаются в плен», — сказал он.Пушилин пояснил, что освобождение Угледара — сложная операция, так как город находится на возвышенности и в нем большое количество многоэтажек, в которых ВСУ с 2014 обустраивали пулеметные гнезда в окнах, а под домами — подземные переходы, которые тянутся на километры.
Однако глава ДНР отметил, что военные ВС РФ все равно берут опорник за опорником и уже получили доступ к подземным переходам ВСУ.
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