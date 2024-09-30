Российские войска перерезали логистический узел ВСУ в ДНР

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ВС РФ перерезали трассу из Селидово до Курахово в ДНР, изолировав таким образом логистический узел ВСУ. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает ТАСС.
«Трасса ведущая из Селидова в Курахово перерезана», — заявил собеседник агентства.По информации силовиков, логистика украинской армии на этом участке фронта оказалась фактически изолирована.
«Пока у противника остаются грунтовые дороги. Но и они простреливаются», — отметил источник.Напомним, украинские силы продолжают предпринимать попытки наступления в Курской области, однако сталкиваются с активным сопротивлением ВС РФ. На линии фронта ситуация для ВСУ складывается сложной, особенно в направлении Угледара, где группировка противника оказалась в окружении. О последних событиях в зоне СВО — в материале «Радио 1».
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