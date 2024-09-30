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Российские войска перерезали логистический узел ВСУ в ДНР

ТАСС: ВС РФ перерезали трассу из Селидово до Курахово в ДНР
30 сентября 2024, 11:27
Фото: iStock/Evgeny555

Фото: iStock/Evgeny555

ВС РФ перерезали трассу из Селидово до Курахово в ДНР, изолировав таким образом логистический узел ВСУ. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает ТАСС.
«Трасса ведущая из Селидова в Курахово перерезана», — заявил собеседник агентства.
По информации силовиков, логистика украинской армии на этом участке фронта оказалась фактически изолирована.


«Пока у противника остаются грунтовые дороги. Но и они простреливаются», — отметил источник.
Напомним, украинские силы продолжают предпринимать попытки наступления в Курской области, однако сталкиваются с активным сопротивлением ВС РФ. На линии фронта ситуация для ВСУ складывается сложной, особенно в направлении Угледара, где группировка противника оказалась в окружении. О последних событиях в зоне СВО — в материале «Радио 1».

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Штурмовики ВС РФ уже заходят в укрепрайоны ВСУ, выстроенные в Угледаре с 2014 года
Пушилин: ВСУ выстроили мощные укрепрайоны в Угледаре
30 сентября 2024, 12:16

Фото: сайт Кремля

В Угледаре ВСУ смогли выстроить с 2014 года мощные укрепрайоны, в том числе многокилометровые подземные переходы. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
«Сложность (освобождения Угледара – ред.) в том, что данный населенный пункт находится на возвышенности, а еще в самом населенном пункте очень много многоэтажек, где противник на протяжении, начиная с 2014 года, выстраивал укрепрайоны», — пояснил Пушилин.

Он пояснил, что украинские солдаты смогли построить здесь пулеметные гнезда на высотных зданиях и многокилометровые серьезные подземные переходы.

По его словам, российские штурмовики, по мере освобождения города, уже могут передвигаться по этим переходам.

По последним данным, на сегодняшний день бои за освобождение Угледара от украинских войск продолжаются в центральной части города.

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Минобороны РФ показало видео уничтожения железнодорожного эшелона под Николаевом
30 сентября 2024, 12:15

Фото: iStock/Smederevac

Минобороны России показало видео уничтожения железнодорожного эшелона в Николаевской области. Удар пришелся по месту разгрузки вагонов.
Отмечается, что ВС РФ атаковали эшелон при помощи тактической ракеты «Искандер». 12 вагонов с боеприпасами были уничтожены.



Ранее сообщалось, что армия России ударила по базе иностранных наемников в Одессе. Информации о погибших и раненых на данный момент нет.
«Западные советники логисты, бойцы и другой персонал, обслуживающий недавно поставленную технику, соответствующую стандартам НАТО, играют центральную и все более важную роль в боевых действиях с начала 2022 года», — писали в Military Watch Magazine.

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ВС РФ ударили по базе иностранных наемников в Одессе
30 сентября 2024, 12:06

Фото: iStock/dzika_mrowka

Армия России ударила по базе иностранных наемников в Одессе, пишет Military Watch Magazine.
При этом данными о погибших и раненых издание не обладает.

«Западные советники логисты, бойцы и другой персонал, обслуживающий недавно поставленную технику, соответствующую стандартам НАТО, играют центральную и все более важную роль в боевых действиях с начала 2022 года», — говорится в статье.

Автор статьи уточнил, что наемники помогают украинской армии эксплуатировать западные системы вооружения. Именно поэтому, по данным издания, англичане, поляки и французы участвовали во вторжении ВСУ в Курскую область.

Кроме того, издание напомнило, что только в сентябре текущего года российские силы ликвидировали порядка 30 иностранных наемников и шесть единиц техники в Сумской области.

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#всу
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#наемники
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В Генштабе РФ рассказали о службе срочников на СВО
В Генштабе заявили, что срочники не будут участвовать в СВО
30 сентября 2024, 11:56

Фото: iStock/scaliger

Призывники осеннего призыва не будут принимать участие в спецоперации. Такое заявление сделал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский в рамках брифинга по осеннему призыву.
По его словам, призывники будут проходить военную службу на территории России.

«Хочу отметить, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции в новых регионах привлекаться не будут», — заявил Цимлянский.

Он уточнил, что треть призывников направят в учебные соединения и воинские части, откуда после получения военно-учетной специальности, будут направлены в войска.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что солдат срочной службы грядущего осеннего призыва не будут отправлять на спецоперацию.

Напомним, осенний призыв в России начинается 1 октября.

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На Западе предположили, чем закончится конфликт на Украине
UnHerd: на Западе все больше признают необходимость переговоров Украины с Россией
30 сентября 2024, 11:40

Фото: iStock/ffikretow

Политики в западных странах все чаще признают, что конфликт на Украине закончится только переговорами. Об этом сообщил британский политолог Анатоль Ливен.
«На самом деле, западные официальные лица в частном порядке всё чаще признают, что конфликт закончится на условиях, близких к оговоренным в Стамбуле в первые недели противостояния», — заявил Ливен в статье для портала UnHerd.

Он отметил, что киевским властям придется подписать договор о нейтралитете хоть и в сопровождении некоторых международных гарантий безопасности и территориальной целостности.

По словам Ливена, в Киеве все больше начинают понимать, что подобные условия это лучшее, на что может надеяться Украина.

Ранее вице-президент США Камала Харрис выступила с резкой критикой в адрес некоторых американских политиков, которые, по ее словам, стремятся к капитуляции Украины. По ее словам, определенные силы в США готовы на значительные уступки в отношении суверенитета Украины.


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#россияне
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Пенсионер из США признал участие в конфликте на стороне ВСУ
30 сентября 2024, 11:21

Фото: iStock/Im Yeongsik

Американский пенсионер Стефан Хаббард в суде признал, что участвовал в конфликте с Россией на стороне украинских войск за денежное вознаграждение. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что мужчину судят в Москве по делу о наёмничестве. На прошлой неделе Мосгорсуд приступил к рассмотрению этого уголовного дела.

В зале суда 72-летний Хаббард полностью признал свою вину и согласился с предъявленным обвинением.

Из документа следует, что в феврале 2022 года мужчина заключил контракт с батальоном территориальной обороны города Изюм в Харьковской области (подведомственная Минобороны Украины войсковая часть). За участие в боевых действиях ему пообещали выплачивать не менее одной тысячи долларов ежемесячно.

Хаббард прошёл обучение, получил оружие и отправился на фронт. Там он находился до апреля 2022 года, после чего его задержали российские военные.

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Путин оценил характер спецоперации
Путин заявил об освободительном характере российской спецоперации
30 сентября 2024, 10:48

Фото: сайт Кремля

Запад готовил Украину к новой карательной операции на Юго-Востоке страны и в Крыму. Все это подтверждает освободительный характер российской СВО. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении, посвященном Дню воссоединения с регионами Донбасса и Новороссии.
Глава государства пояснил, что власти Запада после 2014 года сделали из Украины антироссийский плацдарм, на протяжении многих лет насаждая ненависть ко всему русскому. В западных странах также готовили наемников и советников, которые позже обучали ВСУ, готовя украинскую армию к войне.

«Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость и обоснованность специальной военной операции, ее поистине освободительный характер», — заявил Путин.

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Путин: Россия достигнет всех намеченных целей в ходе СВО
30 сентября 2024, 10:25

Фото: сайт Кремля

Россия достигнет всех поставленных целей в ходе специальной военной операцией. Это обусловлено хотя бы тем, что правда на нашей стороне.
Такие слова произнёс президент РФ Владимир Путин в своём видеообращении к гражданам страны по случаю Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией. Его поздравления по этому случаю зафиксировал официальный сайт Кремля.

Глава государства поблагодарил россиян за поддержку и сплочённость, которую люди демонстрируют в отношении спецоперации и военнослужащих, которые отстаивают интересы своей Родины. Российский лидер подчеркнул, что иного исхода, кроме победы, для России быть не может, так как правда на её стороне.

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Названо оружие, которое Украина скоро получит от США
США поставят Киеву планирующие бомбы JSOW без двигателей
30 сентября 2024, 10:11

Фото: iStock/MikeMareen

США передадут Украине планирующие бомбы JSOW без двигателей. Об этом сообщает РИА Новости.
Военные эксперты отметили, что эти боеприпасы можно охарактеризовать как ракеты высокой дальности, поскольку за счёт имеющегося у них модуля планирования и двигателя в определённых версиях они могут достигать цели на расстоянии до 560 километров.

Отмечается, что бомбы будут поставлены без двигателей, что ограничит дальность их применения до 130 километров. При этом такого расстояния можно достигнуть лишь в том случае, если пилот бомбардировщика решит рискнуть подставиться под российские системы ПВО и, к тому же, поднимется на довольно значительную высоту.

Ранее президент США Джо Байден сообщал о подготовке к передаче Киеву бомбы JSOW без двигателей, которые войдут в новый пакет военной помощи на сумму в восемь миллиардов долларов.

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