Минобороны РФ опубликовало кадры с уничтожением пусковых установок HIMARS

Видео: Минобороны РФ
Кадры с уничтожением ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS под Херсоном опубликовало Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«В результате удара уничтожены две пусковые установки РСЗО «HIMARS», пять машин сопровождения и до 20 военнослужащих ВСУ», — сказано в сообщении оборонного ведомства.
Там также уточнили, что ВС РФ использовали оперативно-тактический комплекс «Искандер». Отмечено, что установки противника уничтожены одновременно. Кроме того, еще две установки российские бойцы поразили в Запорожской области.
Россия продолжает спецоперацию на Украине с конца февраля 2022 года. Эксперты дают разные оценки относительно того, сколько еще будет продолжаться конфликт.
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