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Яснобродовку Донецкой народной республики освободили от боевиков ВСУ российские военнослужащие. Об этом заявили в Минобороны РФ. Отмечаются слаженные действия группировки войск «Центр».
Ранее сообщалось, что бойцу спецоперации из Реутова передали второй беспилотник за неделю. Кроме того, представители администрации вручили его семье подарки по случаю Дня семьи, любви и верности.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по защите мирных граждан от украинских неонацистов. В боевых действиях принимают участие депутаты Госдумы. Одним из них является парламентарий от Челябинска Олег Колесников. Недавно он получил ранение при атаке со стороны боевиков ВСУ, которые использовали FPV-дрон.
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Никита Кротов