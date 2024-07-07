ВС РФ освободили населенный пункт Чигари в ДНР

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ВС РФ освободили населенный пункт Чигари в Донецкой Народной Республике, об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве также сообщили, что подразделения Центральной группировки ВС РФ нанесли поражение формированиям пяти бригад ВСУ. Кроме того, ВС РФ ударили по авиатехнике на аэродроме базирования, уничтожили две пусковые установки ЗРК Patriot и радар Giraffe.
В результате работы российской армии по военным целям, поражены 14 складов боеприпасов ВСУ.
За минувшие сутки ВС РФ перехватили три управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства, два реактивных снаряда HIMARS производства США и 31 беспилотный летательный аппарат.
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В результате работы российской армии по военным целям, поражены 14 складов боеприпасов ВСУ.
За минувшие сутки ВС РФ перехватили три управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства, два реактивных снаряда HIMARS производства США и 31 беспилотный летательный аппарат.
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Анастасия Хохлова