Минобороны показало кадры уничтожения украинской пусковой установки РСЗО HIMARS

Телеграм-канал Министерства обороны
Вооруженные силы РФ уничтожили украинскую пусковую установку РСЗО HIMARS. Кадры поражения 12 марта опубликовало Министерство обороны России в Телеграм-канале.
«Уничтожены: склад с боеприпасами 43-й механизированной бригады ВСУ, а также пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США», — сообщается в сводке оборонного ведомства.Помимо этого, российская армия поразила скопления живой силы и военной техники ВСУ в 132 районах.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Украинский военнопленный рассказал о наёмниках в составе ВСУ
В Белгородской области ПВО сбила ракету «Точка-У» и восемь снарядов RM-70 «Вампир»
Мэр Таганрога Фатеев сообщил об атаке БПЛА на город
Алина Юрчак