Минобороны РФ опубликовало кадры удара по месту разгрузки боеприпасов в Одесской области

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ВС РФ ударом оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» уничтожили контейнеровоз с боеприпасами, доставленными для ВСУ из Европы, в порту «Южный» Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что российские войска атаковали судно в момент разгрузки боеприпасов для ВСУ. На кадрах, опубликованных российским оборонным ведомством, можно увидеть детонацию боеприпасов и горение контейнеровоза.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова