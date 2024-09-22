Минобороны РФ озвучило потери ВСУ в Курской области за сутки

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Украинские войска за прошедшие сутки потеряли свыше 380 военных и 11 единиц бронетехники на Курском направлении Об этом сообщается в ежедневной сводке новостей Минобороны России.
Отмечается, что помимо этого ВСУ потеряли два танка, девять бронированных машин, артиллерийские орудия, станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ), инженерную машину разминирования и 14 автомобилей.
В оборонном ведомстве также добавили, что операция по ликвидации формирований ВСУ на данном участке фронта продолжается.
Ранее в этот день также сообщалось, что российский ОТРК «Искандер» уничтожил американскую установку РСЗО М142 HIMARS в Сумской области.
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В оборонном ведомстве также добавили, что операция по ликвидации формирований ВСУ на данном участке фронта продолжается.
Ранее в этот день также сообщалось, что российский ОТРК «Искандер» уничтожил американскую установку РСЗО М142 HIMARS в Сумской области.
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Анастасия Чинкова