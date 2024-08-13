Минобороны РФ озвучило потери ВСУ за минувшие сутки

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Потери ВСУ за минувшие сутки составили до 1835 солдат. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в своей ежедневной сводке.
Отмечается, что ВС РФ ударом авиации уничтожили украинский истребитель Су-27 на аэродроме, три пусковые установки и радиолокационная станция ЗРК С-300ПТ. Также украинские войска потеряли американский танк «Abrams», боевую машину пехоты (БМП) «Bradley» производства США, поставленную западными союзниками гаубицу М119 и иное вооружение.
Кроме того, средствами противовоздушной обороны (ПВО) был сбит украинский Ми-8.
В понедельник подразделениям группировки войск «Юг» удалось освободить населённый пункт Лисичное в ДНР.
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Кроме того, средствами противовоздушной обороны (ПВО) был сбит украинский Ми-8.
В понедельник подразделениям группировки войск «Юг» удалось освободить населённый пункт Лисичное в ДНР.
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Анастасия Чинкова