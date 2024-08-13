Алаудинов сообщил об остановке бесконтрольного передвижения ВСУ на Курском направлении

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Бесконтрольное передвижение подразделений ВСУ на Курском направлении уже остановлено. Об этом в беседе с ТАСС сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.