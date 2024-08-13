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Алаудинов сообщил об остановке бесконтрольного передвижения ВСУ на Курском направлении

Алаудинов: бесконтрольное передвижение ВСУ на Курском направлении остановлено
13 августа 2024, 11:24
Фото: iStock/Anna_Anikina

Фото: iStock/Anna_Anikina

Бесконтрольное передвижение подразделений ВСУ на Курском направлении уже остановлено. Об этом в беседе с ТАСС сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
Он подчеркнул, что после остановки бесконтрольного передвижения украинских войск, ВС РФ приступили к уничтожению военной техники и живой силы, которое длится уже третий день.

В настоящее время, по словам Алаудинова, командование ВСУ понимает, что у него не получилось реализовать запланированного блицкрига, то есть скоротечного манёвренного наступления.



Днём ранее командир «Ахмата» прокомментировал распространившиеся в сети сведения о взятии бойцов подразделения в украинский плен. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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