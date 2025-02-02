Минобороны РФ: по интернату в Судже нанесен целенаправленный удар со стороны ВСУ

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Украинская армия нанесла целенаправленный удар по школе-интернату в Судже. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Первого февраля вооруженные силы Украины совершили очередное военное преступление, нанеся целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа», — заявили в ведомстве.
В Минобороны уточнили, что российское ПВО зафиксировало пуски ракет с территории Сумской области. Об этом же ранее писали в telegram-канале Lpr1, где уточнили, что всего было выпущено четыре ракеты по интернату. По предварительным данным, под завалами находится порядка 100 человек. Как отметили «Военкоры Русской весны», этим ударом ВСУ пытаются скрыть свои преступления против жителей Курской области.
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Иван Мусатов