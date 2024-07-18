Российские военные ударили по военному аэродрому в Миргороде, сообщило подполье

Фото: iStock/aapsky
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военные ночью нанесли удар в районе военного аэродрома Миргорода Полтавской области Украины. Об этом информирует РИА Новости.
«Ночью так же был атакован город Миргород Полтавской области. Прилетело в стороне военного аэродрома, который после прошлых ударов опять начал принимать самолеты, в том числе тренировочные британского производства, замеченные в небе над Харьковом», — рассказал он.
Лебедев добавил, что после удара местные жители фиксировали большое зарево, а также «сильную взрывную волну».
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
В Белгородском районе боевики Вооруженных сил Украины атаковали мирный автомобиль, погибли 2 человекаПодробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Рада одобрила закон о снятии уголовной ответственности за дезертирство
«Изнанка» показала видео удара по автобусам ВСУ на полигоне под Харьковом
Стало известно о подготовке обмена пленными между Россией и Украиной
Дарья Осипова