Расчёт «Искандеров» уничтожил МиГ-29 ВСУ на аэродроме Долгинцево — видео

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Российский расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» нанёс удар по стоянке авиационной технике на аэродроме Долгинцево в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. В результате был уничтожен истребитель ВСУ МиГ-29.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ, опубликовав в официальном телеграм-канале соответствующие кадры объективного контроля. Кроме того, были уничтожены средства авиационного поражения и автомобили инженерной авиационной службы.
Министерство обороны РФ уже третий день подряд отчитывается в поражении украинских военных аэродромов. Например, 2 июля групповым ракетным ударом были уничтожены пять действующих истребителей Су-27 на аэродроме Миргород. 3 июля «Искандер» уничтожил боевой вертолёт Ми-24 на аэродроме Полтава.
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Александр Бойцов