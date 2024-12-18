Минобороны РФ показало карту зоны досягаемости дальнобойного оружия ВСУ

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Минобороны России на слайде к брифингу начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова для иностранных военных атташе показало, какие российские регионы находятся в зоне досягаемости поставленного Западом ВСУ дальнобойного оружия.
По информации российского оборонного ведомства, в зоне досягаемости ракет ATACMS, Storm Shadow и Scalp-EG находятся Донецкая народная республика, Луганская Народная Республика, Херсонская и Запорожская области, Крым, частично Краснодарский край и Волгоградская область. Уточняется, что Брянская, Орловская, Курская, Белгородская и Воронежская области, а также частично Тамбовская, Смоленская и Калужская области попадают в зону досягаемости вражеского дальнобойного оружия.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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