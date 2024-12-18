В Генштабе ВС РФ рассказали о последней ситуации в зоне СВО

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Российские войска владеют инициативой, наступая по всему фронту, несмотря на помощь Украине со стороны коллективного Запада, заявил в рамках брифинга руководитель Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
«Несмотря на колоссальную помощь Запада, инициатива на линии боевого соприкосновения находится в наших руках и российские войска проводят наступление по всему фронту», — доложил офицер.Он уточнил, что в этом году армия России освободила свыше 190 населенных пунктов, заняв примерно 4,5 тысячи квадратных километров.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. В августе 2024 года ВСУ вторглись в Курскую область. Перед этим Герасимов доложил обстановку на курском направлении.
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Никита Кротов