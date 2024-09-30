Минобороны РФ показало видео уничтожения железнодорожного эшелона под Николаевом

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Минобороны России показало видео уничтожения железнодорожного эшелона в Николаевской области. Удар пришелся по месту разгрузки вагонов.
Отмечается, что ВС РФ атаковали эшелон при помощи тактической ракеты «Искандер». 12 вагонов с боеприпасами были уничтожены.
Ранее сообщалось, что армия России ударила по базе иностранных наемников в Одессе. Информации о погибших и раненых на данный момент нет.
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Ранее сообщалось, что армия России ударила по базе иностранных наемников в Одессе. Информации о погибших и раненых на данный момент нет.
«Западные советники логисты, бойцы и другой персонал, обслуживающий недавно поставленную технику, соответствующую стандартам НАТО, играют центральную и все более важную роль в боевых действиях с начала 2022 года», — писали в Military Watch Magazine.
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Данил Пономарев