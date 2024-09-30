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Армия России ударила по базе иностранных наемников в Одессе, пишет Military Watch Magazine.
При этом данными о погибших и раненых издание не обладает.
Автор статьи уточнил, что наемники помогают украинской армии эксплуатировать западные системы вооружения. Именно поэтому, по данным издания, англичане, поляки и французы участвовали во вторжении ВСУ в Курскую область.
Кроме того, издание напомнило, что только в сентябре текущего года российские силы ликвидировали порядка 30 иностранных наемников и шесть единиц техники в Сумской области.
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«Западные советники логисты, бойцы и другой персонал, обслуживающий недавно поставленную технику, соответствующую стандартам НАТО, играют центральную и все более важную роль в боевых действиях с начала 2022 года», — говорится в статье.
Автор статьи уточнил, что наемники помогают украинской армии эксплуатировать западные системы вооружения. Именно поэтому, по данным издания, англичане, поляки и французы участвовали во вторжении ВСУ в Курскую область.
Кроме того, издание напомнило, что только в сентябре текущего года российские силы ликвидировали порядка 30 иностранных наемников и шесть единиц техники в Сумской области.
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Элина Позднякова