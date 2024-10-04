Минобороны РФ: Потери ВСУ в Курской области за сутки превысили 350 человек

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За минувшие сутки потери Вооружённых сил Украины в Курской области составили более 350 военнослужащих. Также российские военные уничтожили шесть бронированных машин противника.
Об этом рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ. Кроме того, на Курском направлении российские военные уничтожили три артиллерийских орудия, в том числе самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Caesar» французского производства и буксируемую гаубицу М777 производства США. Также были уничтожены три автомобиля, три станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и инженерная машина разграждения.
Российские войска при поддержке артиллерийского огня и тактической авиации отразили пять попыток подразделений ВСУ прорваться через границу на территорию Курской области в направлении населённого пункта Новый Путь.
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Александр Бойцов