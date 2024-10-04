Атака Курской АЭС, удар по Харькову, «страшный день» в Белгородской области: последние новости СВО

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ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС, в районе города Курчатов было зафиксировано четыре удара, но все они оказались безуспешными благодаря эффективной работе системы ПВО. В Угледаре российские войска продолжают зачистку населенного пункта от остатков украинских боевиков. О последних событиях в зоне СВО на 4 октября расскажет «Радио 1».
Курская область
Ранее губернатор Алексей Смирнов сообщил о попытке атаки Курской АЭС с помощью беспилотника. Причиной взрывов вблизи объекта стали обломки сбитого дрона. Минобороны РФ не прокомментировало данную информацию.
«В районе Курчатова средствами радиоэлектронной борьбы подавлен украинский БПЛА самолетного типа. В результате его падения произошли взрывы в хозяйственной постройке, не имеющей отношения к Курской атомной электростанции. На месте работают экстренные службы», — подчеркнул Смирнов.
В Суджанском районе продолжаются встречные бои, российские войска продвинулись в районе населённого пункта Плехово. Поступает информация о концентрации сил ВСУ у границы с Глушковским районом, что может свидетельствовать о подготовке новой попытки прорыва к Тёткино силами до бригады.
Вечером 3 октября в ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что украинская армия якобы обстреляла Курскую АЭС снарядом французского производства. Однако попытка атаки была пресечена средствами ПВО — воздушная цель упала примерно в пяти километрах от станции, вызвав пожар на месте падения.
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Страшный день» в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил 2 октября «страшным днём» для региона. В результате атак ВСУ погибли четыре мирных жителя, а 24 человека получили ранения различной степени тяжести.
Одной из трагических событий стала атака беспилотников на село Крапивное в Шебекинском городском округе, где погиб мужчина, а среди пострадавших оказались двое детей. Трёхлетняя девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, а 14-летняя девочка — минно-взрывные травмы и ранения стопы. Мать старшей девочки находится в больнице в тяжёлом состоянии с множественными травмами.
Также днём на трассе Белгород — Шебекино — Волоконовка два дрона FPV украинской армии атаковали грузовые автомобили. В результате один водитель погиб, второй был ранен и госпитализирован.
Харьковское направление
По информации российских военкоров, на Купянском направлении украинские силы используют беспилотники с зажигательными снарядами. Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что таким образом украинские боевики создали несколько очагов возгорания леса в районе реки Оскол на освобожденной территории. Эти действия представляют угрозу для жилых домов в близлежащих населенных пунктах.
ВС РФ ведут активные боевые действия в Харьковской области, нанося удары по различным объектам, включая железнодорожную станцию «Балашовка» и цехи в Салтовке и Шевченковском районе.
Канал «Рыбарь» сообщает, что в Харькове противник пытается представить разрушения в многоэтажном доме как результат удара российского ФАБ с УМПК. Однако, судя по кадрам, разрушения не соответствуют мощи такого типа вооружения. Вероятнее всего, это последствия ошибочной работы ПВО или артиллерии ВСУ по своим же позициям, о чем свидетельствуют данные местных жителей.
Министерство обороны сообщает, что подразделения группировки войск «Север» нанесли удары по формированиям 57-й мотопехотной и 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 113-й и 129-й бригадам территориальной обороны в районах населённых пунктов Малые Проходы, Липцы, Волчанск и города Харьков. Бои продолжаются в Волчанске и районе Глубокого.
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Запорожское направление
Российские войска продолжают активные атаки на позиции ВСУ в районе Орехова. Бои здесь носят преимущественно позиционный характер, и значительных изменений линии боевого соприкосновения не наблюдается.
Донецкое направление
В Угледаре продолжается очистка города и его окрестностей. Интенсивные бои идут в районе Катериновки. Российские силы развивают наступление на северо-запад от Водяного, а в Цукурино добились тактического успеха, захватив террикон шахты южнее населённого пункта и продолжая охват Цукурино с флангов. В Дзержинске идут тяжелые городские бои.
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