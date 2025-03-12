Западные СМИ ответили на вопрос про обсуждение США с Украиной отставки Зеленского

На переговорах в Джидде (Саудовская Аравия) делегации США и Украины не рассматривали вопрос об отставке президента Владимира Зеленского. Об этом сообщила журналистка Fox News Нана Саджая, ссылаясь на информированные источники. По ее данным, тема президентских выборов на Украине также отсутствовала в повестке встречи.