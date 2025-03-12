Западные СМИ ответили на вопрос про обсуждение США с Украиной отставки Зеленского

Владимир Зеленский
На переговорах в Джидде (Саудовская Аравия) делегации США и Украины не рассматривали вопрос об отставке президента Владимира Зеленского. Об этом сообщила журналистка Fox News Нана Саджая, ссылаясь на информированные источники. По ее данным, тема президентских выборов на Украине также отсутствовала в повестке встречи.
Переговоры, длившиеся около 9,5 часов, завершились совместным заявлением, опубликованным на сайте Зеленского.
Согласно документу, Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня, а США обязались немедленно возобновить разведподдержку и военную помощь. Кроме того, стороны договорились ускорить заключение соглашения по разработке критически важных минеральных ресурсов для укрепления экономики Украины.
С украинской стороны во встрече участвовали глава офиса Зеленского Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Американскую делегацию представляли госсекретарь Марко Рубио и помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц.
Как подчеркнула Саджая, несмотря на продолжительность переговоров, ключевые политические темы остались за рамками обсуждения.
Ранее сообщалось, что Трамп назвал дату встречи представителей США и РФ для обсуждения вопросов по Украине.
Также сообщалось, что лесничий погиб вечером 11 марта в Красноармейском районе от нападения тигра. Хищник жестоко загрыз мужчину, который, как позже выяснилось, был депутатом.
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Согласно документу, Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня, а США обязались немедленно возобновить разведподдержку и военную помощь. Кроме того, стороны договорились ускорить заключение соглашения по разработке критически важных минеральных ресурсов для укрепления экономики Украины.
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С украинской стороны во встрече участвовали глава офиса Зеленского Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Американскую делегацию представляли госсекретарь Марко Рубио и помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц.
Как подчеркнула Саджая, несмотря на продолжительность переговоров, ключевые политические темы остались за рамками обсуждения.
Ранее сообщалось, что Трамп назвал дату встречи представителей США и РФ для обсуждения вопросов по Украине.
Также сообщалось, что лесничий погиб вечером 11 марта в Красноармейском районе от нападения тигра. Хищник жестоко загрыз мужчину, который, как позже выяснилось, был депутатом.
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Мария Моисеева