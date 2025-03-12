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Боец РФ ценой своей жизни спас мать с грудным ребенком от обстрела ВСУ

Боец Сухой спас женщину и ребенка от обстрела ВСУ, закрыв их своим телом от дрона
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российский боец Виталий с позывным Сухой отдал жизнь, защищая мать с грудным ребенком от обстрела ВСУ, рассказала жительница села Шевченко в ДНР в беседе с РИА Новости.
Село Шевченко освободили еще 20 января, и этот успех открыл путь войскам РФ двигаться к Улаклы и Константинополю, а также к соединению с силами у Великой Новоселки.

Виталий закрыл собой дочь и внучку собеседницы РИА Новости, когда тяжелый дрон атаковал дом. Она вспоминала, как Сухой с красной повязкой впервые зашел к ним зарядить пауэрбанк — у нее был генератор, которым пользовались соседи. Женщина поделилась, что он приходил к ним не раз, приносил сладости для их ребенка и мечтал о своей дочери. Та должна была скоро родиться.

«Он принес ребенку гостинцы, сам не кушал ничего. Принес батончики, принес шоколадки, потому что этого уже не было», — говорила беженка.
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В последний день, когда атаковал дрон, Сухой пришел утром в тумане. Специально, чтобы дроны ВСУ не заметили его и не навели удар на гражданских. Но «Баба-Яга» все равно прилетела, начав обстрел — собака сгорела, а муж и внучка обгорели, но выжили.

«Внучка маленькая, грудная, ей год и шесть месяцев ей было. (...) Закрыл собой (мою дочку с внучкой). Он упал и их собой закрыл», — рассказывала женщина об атаке.
Беженка надеется, что жена и дочь Виталия узнают о подвиге мужа и отца, спасшего чужую семью, но не увидевшего свою.

«Я только хочу, чтобы увидела его семья, увидела его жена, его дочечка, когда-то может увидеть, что ее отец, муж жены, я не знаю, сын чей-то, что он реально пожертвовал собой. Он спас одного ребенка, а его ребенок даже его не увидел. Я говорю, я просто хочу, чтобы это знали», — призналась женщина.
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