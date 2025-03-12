Российские военные одним снарядом стерли пункт управления дронами ВСУ

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Высокоточный снаряд «Краснополь», выпущенный из 152-миллиметровой самоходной гаубицы 2С19 «Мста-С», уничтожил пункт дислокации операторов БпЛА ВСУ с шестью военнослужащими на красноармейском направлении. Информацию подтвердили военнослужащие 400-го гвардейского самоходно-артиллерийского полка 51-й армии группировки «Центр» в беседе с РИА Новости.
Как пояснил командир орудия Марат Султанов, основная задача артиллеристов — срыв ротации войск противника путем поражения техники и личного состава на дорогах и перекрестках. Расчеты работают с закрытых позиций, сократив время подготовки к стрельбе до минуты.
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«Если мы уже внутри начинаем работать - пристрелка, там уже очень быстро это всё делается», — объяснил он.Командир батареи Александр Мельник добавил, что уничтожение пунктов управления БпЛА, включая операторов FPV-дронов и разведчиков, является приоритетом. Для таких целей применяется «Краснополь М2».
«Снаряд идет в комплектности со штатным полным зарядом для гаубицы 2С19. Дальность стрельбы до 20 километров. Вероятность поражения цели 100%», — рассказал РИА Мельник.Он также отметил преимущества самоходной установки, установленной на шасси танка Т-72, включая проходимость и скорострельность. Техника ВСУ, по его словам, уступает в мобильности из-за использования колесных платформ.
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Мария Моисеева