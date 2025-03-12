Российские военные одним снарядом стерли пункт управления дронами ВСУ

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Высокоточный снаряд «Краснополь», выпущенный из 152-миллиметровой самоходной гаубицы 2С19 «Мста-С», уничтожил пункт дислокации операторов БпЛА ВСУ с шестью военнослужащими на красноармейском направлении. Информацию подтвердили военнослужащие 400-го гвардейского самоходно-артиллерийского полка 51-й армии группировки «Центр» в беседе с РИА Новости.