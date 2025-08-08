Число украинских военнослужащих, просящих политического убежища в России, растет

08 августа 2025, 07:20

ТАСС: растет число пленных из ВСУ, желающих получить политическое убежище в РФ

Фото: iStock/Irina Piskova

В российских силовых структурах отмечают увеличение числа военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящихся в плену, которые изъявляют желание остаться в России и просят о предоставлении политического убежища. Об этом пишет ТАСС.







«Примечательно, что речь идет о пленных, которые по каким-либо причинам желают вернуться на Украину и готовы рискнуть не быть призванными и отправленными на фронт еще раз. В то же время в российском плену растет число украинцев, которые не желают возвращаться на Родину и просят политического убежища в России», — отметил собеседник агентства.