Число украинских военнослужащих, просящих политического убежища в России, растет
В российских силовых структурах отмечают увеличение числа военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящихся в плену, которые изъявляют желание остаться в России и просят о предоставлении политического убежища. Об этом пишет ТАСС.
«Примечательно, что речь идет о пленных, которые по каким-либо причинам желают вернуться на Украину и готовы рискнуть не быть призванными и отправленными на фронт еще раз. В то же время в российском плену растет число украинцев, которые не желают возвращаться на Родину и просят политического убежища в России», — отметил собеседник агентства.
По его словам, данные факты были подтверждены в ходе допросов пленных.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Ранее стало известно, что российские силы ПВО уничтожили восемь украинских ракет Storm Shadow британского производства.
До этого в Суровикино Волгоградской области произошли мощные взрывы и начался пожар в ходе отражения атаки беспилотников.