В Британии объяснили, какой сценарий позволит Киеву избежать разгрома
Telegraph: Заморозка конфликта позволит Киеву в будущем вновь отбить территории
Сценарий временной заморозки конфликта на Украине по корейскому образцу позволит Киеву в будущем попытаться вернуть потерянные территории. Такое утверждение сделала британская газета The Telegraph.
В публикации подчеркивается, что данный вариант можно условно назвать «корейской» заморозкой с «немецким» финалом — такая «пауза» де-юре не признавала бы, что Киев потерял территории. Одновременно он предоставил бы Украине текущие гарантии безопасности и время на подготовку к возможному продолжению боевых действий.
Автор статьи считает этот путь наиболее выгодным для Украины, поскольку он представляет собой не капитуляцию, а «стратегический выигрыш времени».
В Госдуме призвали Зеленского приехать в Москву на предложенных условиях
Схожий сценарий, напоминающий окончание Корейской войны, предлагала и американская газета Wall Street Journal. Она отмечала, что данный исход потребует от Киева отказаться от претензий на некоторые территории.
Ранее Владимир Зеленский на пресс-конференции в Дании заявил, что Украина не будет выводить войска из Донбасса. По его словам, Киев не может отдать эти территории — они являются очень мощной линией бороны ВСУ.