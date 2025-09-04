В Британии объяснили, какой сценарий позволит Киеву избежать разгрома

04 сентября 2025, 07:10

Telegraph: Заморозка конфликта позволит Киеву в будущем вновь отбить территории

Фото: iStock/Diy13

Сценарий временной заморозки конфликта на Украине по корейскому образцу позволит Киеву в будущем попытаться вернуть потерянные территории. Такое утверждение сделала британская газета The Telegraph.





В публикации подчеркивается, что данный вариант можно условно назвать «корейской» заморозкой с «немецким» финалом — такая «пауза» де-юре не признавала бы, что Киев потерял территории. Одновременно он предоставил бы Украине текущие гарантии безопасности и время на подготовку к возможному продолжению боевых действий.



Автор статьи считает этот путь наиболее выгодным для Украины, поскольку он представляет собой не капитуляцию, а «стратегический выигрыш времени».



