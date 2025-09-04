Трамп заявил о фазах два и три против России при отсутствии прогресса по Украине
Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме заявил, что у него есть дополнительные меры «фаза два и фаза три», которые он готов реализовать против России, если темпы переговоров по урегулированию конфликта на Украине окажутся недостаточными. Об этом пишет РИА Новости.
Трамп подчеркнул, что действия его администрации уже привели к значительным экономическим потерям для России, оценив их в сотни миллиардов долларов.
«Разве можно сказать, что не было действия? Вы называете это бездействием? Я еще не реализовал ни вторую, ни третью фазы, но раз вы говорите, что было бездействие, думаю, вам стоит найти новую работу», — отметил он в ответ на вопросы журналистов.
Кроме того, Трамп подтвердил, что не собирается снижать действующие импортные пошлины на индийские товары, которые составляют 50 процентов.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.