Трамп заявил о фазах два и три против России при отсутствии прогресса по Украине

04 сентября 2025, 07:05

Фото: iStock/lucky-photographer

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме заявил, что у него есть дополнительные меры «‎фаза два и фаза три», которые он готов реализовать против России, если темпы переговоров по урегулированию конфликта на Украине окажутся недостаточными. Об этом пишет РИА Новости.





Трамп подчеркнул, что действия его администрации уже привели к значительным экономическим потерям для России, оценив их в сотни миллиардов долларов.





«Разве можно сказать, что не было действия? Вы называете это бездействием? Я еще не реализовал ни вторую, ни третью фазы, но раз вы говорите, что было бездействие, думаю, вам стоит найти новую работу», — отметил он в ответ на вопросы журналистов.