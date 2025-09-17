Минобороны РФ: ПВО уничтожило 8 украинских БПЛА за ночь

17 сентября 2025, 07:58

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны России успешно ликвидировали 8 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных с территории Украины. Об этом проинформировало Министерство обороны Российской Федерации.