Минобороны РФ: ПВО уничтожило 8 украинских БПЛА за ночь
Минувшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны России успешно ликвидировали 8 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных с территории Украины. Об этом проинформировало Министерство обороны Российской Федерации.
Согласно официальным данным, три БПЛА были уничтожены над Ростовской областью, три — над Брянской областью, один — над Воронежской областью и один — над Курской областью.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
