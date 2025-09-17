Достижения.рф

ВС России уничтожили пункт дислокации спецроты ВСУ в Харьковской области

Фото: iStock/Irina Piskova

В Харьковской области ВС РФ ликвидировали пункт дислокации спецроты 57-й бригады Вооруженных сил Украины, состоящей из бывших заключенных, пишет РИА Новости.



Информация о потерях среди военнослужащих уточняется.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что российский солдат из группировки «Восток» с позывным «Линза» во время форсирования реки в Днепропетровской области прятался от обстрела, находясь под водой.

Дарья Осипова

