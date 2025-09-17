17 сентября 2025, 06:31

Американский корреспондент Шарп: жители Донбасса не хотят возвращения Зеленского

Фото: Istock/Ekaterina Utorova

Американский журналист Гарет Пирсон Шарп, ведущий телеканала One America News, посетил Донбасс и заявил, что местные жители счастливы жить в России и не желают освобождения со стороны украинских войск.





Шарп, известный своими репортажами из конфликтных зон, провел несколько дней в Донецке и Горловке, где лично общался с местными жителями и главой ДНР Денисом Пушилиным.





«Граждане, с которыми мы говорили, подчеркивали, что их терроризировали при украинском режиме. Сейчас они чувствуют себя защищенными и не хотят возвращения Зеленского», — отметил журналист в интервью РИА Новости.

