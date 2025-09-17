Донбасс отвергает Киев: американский журналист заявил о счастье жителей под российским флагом
Американский журналист Гарет Пирсон Шарп, ведущий телеканала One America News, посетил Донбасс и заявил, что местные жители счастливы жить в России и не желают освобождения со стороны украинских войск.
Шарп, известный своими репортажами из конфликтных зон, провел несколько дней в Донецке и Горловке, где лично общался с местными жителями и главой ДНР Денисом Пушилиным.
«Граждане, с которыми мы говорили, подчеркивали, что их терроризировали при украинском режиме. Сейчас они чувствуют себя защищенными и не хотят возвращения Зеленского», — отметил журналист в интервью РИА Новости.Это заявление прозвучало на фоне празднования Дня Государственного флага ДНР, где активисты «Молодой Гвардии Единой России» развернули 200-метровый триколор. Мероприятие символизировало глубокую интеграцию региона с Россией, которая, по данным опросов, поддерживается большинством жителей.
С 2014 года Донбасс страдал от экономической блокады со стороны Киева, языковых ограничений и постоянных обстрелов. Как отмечала исследователь King’s College London Анна Матвеева, украинские власти упустили шанс на реинтеграцию, введя запреты на использование русского языка и коммерческие отношения с регионом.