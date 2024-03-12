Минобороны РФ раскрыло потери ВСУ при попытке прорыва госграницы России

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В Минобороны РФ назвали последствия попытки прорыва государственной границы России украинскими войсками.
По данным оборонного ведомства, украинская армия потеряла 234 солдата убитыми, семь танков и три боевые машины пехоты.
Отмечается, что Вооружённые силы России в ходе пресечения попытки прорыва границы диверсионно-разведывательными группами наносили удары с помощью авиации, артиллерии и беспилотников «Ланцет».
Ранее в сети распространилась информация о том, что украинские военные якобы зашли в некоторые приграничные населённые пункты Белгородской и Курской областей. Затем ФСБ опровергли эту информацию, назвав её фейковой. На деле ДРГ были ликвидированы на границе.
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Отмечается, что Вооружённые силы России в ходе пресечения попытки прорыва границы диверсионно-разведывательными группами наносили удары с помощью авиации, артиллерии и беспилотников «Ланцет».
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Анастасия Чинкова