Минобороны РФ рассказало о подвигах Героя РФ Владимира Тесло

Депутат Верховной Рады Анна Скороход в интервью на YouTube-канале «ЛАНА ТУТ!» выразила обеспокоенность ситуацией с мобилизацией в Украине и ростом количества погибших. Она отметила, что кладбища в стране продолжают расширяться, а в одном из сел Украины из 98 мобилизованных людей живы остались только двое.