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Военнослужащий группировки войск «Центр» гвардии подполковник, Герой России Владимир Тесло сыграл ключевую роль в захвате пяти опорных пунктов ВСУ и ликвидации до 50 украинских бойцов. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ ко Дню Героев Отечества.
С июля по ноябрь 2023 года штурмовые группы под командованием Тесло провели наступление на тактически важный лесной массив, где находились до 100 противников. За два часа ожесточенного боя были захвачены пять опорных пунктов, ликвидированы 50 бойцов ВСУ и взяты в плен восемь человек. Тесло лично руководил действиями штурмовых групп, обеспечив закрепление на окраинах леса.
В ноябре 2023 года Владимир Тесло руководил еще одной операцией, в ходе которой были захвачены два укрепленных пункта противника и взяты в плен двое украинских военных.
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В ноябре 2023 года Владимир Тесло руководил еще одной операцией, в ходе которой были захвачены два укрепленных пункта противника и взяты в плен двое украинских военных.
«Благодаря проявленному мужеству и отваге всего личного состава боевая задача была выполнена, было захвачено два опорных пункта противника и взято в плен два военнослужащих ВСУ», — сообщили в Минобороны.Последующее сражение за мощный укрепленный опорник ВСУ с пулеметными точками длилось пять часов и завершилось успехом благодаря грамотному руководству офицера.
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Мария Моисеева