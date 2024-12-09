ПВО в Белгородском районе успешно сбила несколько воздушных целей

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Ночью система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, сбив несколько воздушных целей, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Информация о пострадавших или серьезных разрушениях отсутствует. Оперативные и аварийные службы продолжают работу, а в дневное время запланирован обход для проверки домов.
Сигнал «Ракетная опасность» был объявлен в регионе, и местных жителей попросили укрыться в подвалах. Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил своем в Telegram-канале, что в небе над Белгородом прозвучало более десяти взрывов.
Тревога продлилась около получаса и была снята в 3:34.
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Сигнал «Ракетная опасность» был объявлен в регионе, и местных жителей попросили укрыться в подвалах. Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил своем в Telegram-канале, что в небе над Белгородом прозвучало более десяти взрывов.
Тревога продлилась около получаса и была снята в 3:34.
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Мария Моисеева