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ПВО в Белгородском районе успешно сбила несколько воздушных целей

Фото: istockphoto/NatureNow

Фото: istockphoto/NatureNow

Ночью система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, сбив несколько воздушных целей, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Информация о пострадавших или серьезных разрушениях отсутствует. Оперативные и аварийные службы продолжают работу, а в дневное время запланирован обход для проверки домов.

Сигнал «Ракетная опасность» был объявлен в регионе, и местных жителей попросили укрыться в подвалах. Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил своем в Telegram-канале, что в небе над Белгородом прозвучало более десяти взрывов.



Тревога продлилась около получаса и была снята в 3:34.

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Херсонский губернатор назвал удары ВСУ по гражданским «бесчеловечной агонией»
Сальдо заявил, что удары ВСУ по гражданским объектам — это бесчеловечная агония
09 декабря 2024, 03:38

Фото: istockphoto/Diy13

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал удары Вооруженных сил Украины по гражданским объектам и мирным жителям проявлением бесчеловечности.
В беседе с РИА Новости он отметил, что украинские военные стали чаще атаковать машины скорой помощи, рынки и магазины. По мнению губернатора, эти действия направлены на создание страха среди населения, однако люди не поддаются этим попыткам.

Сальдо также подчеркнул, что подобная активность демонстрирует переход украинской армии от противостояния с военными к атакам на гражданских. Он охарактеризовал происходящее как агонию, в которой человеческая жизнь перестала иметь значение для украинских войск.

«Это говорит о какой-то — знаете, уже сложно мне даже назвать. Это бесчеловечная агония», — признался он.
Губернатор добавил, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, жители региона продолжают сохранять спокойствие и решимость не поддаваться давлению.

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«Кладбища растут»: депутат Рады раскритиковала мобилизацию на Украине
Депутат Скороход: из 98 мобилизованных в селе украинцев выжили только двое
09 декабря 2024, 03:10

Фото: istockphoto/IherPhoto

Депутат Верховной Рады Анна Скороход в интервью на YouTube-канале «ЛАНА ТУТ!» выразила обеспокоенность ситуацией с мобилизацией в Украине и ростом количества погибших. Она отметила, что кладбища в стране продолжают расширяться, а в одном из сел Украины из 98 мобилизованных людей живы остались только двое.
«Вы на кладбище давно были? Я тоже часто бываю. И оно растет, растет и растет», — отметила депутат.
Скороход также указала на проблему коррупции, связанной с заработками на военных действиях, и предположила, что корень проблемы может быть именно в этом, а не в необходимости увеличивать мобилизацию.

К тому же, по мнению Скороход, скоро не останется людей, которых можно посылать на фронт. А видеть гибель молодых еще тяжелее, чем взрослых.

Ранее «Радио 1» писало о том, что в Киеве прошёл митинг с требованиями о демобилизации и установлении четких сроков службы. Толпа родственников военнослужащих украинской армии провели акцию протеста на площади Независимости. Подробнее читайте в нашем материале.

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Взрывы прогремели в Ивано-Франковской области на фоне воздушной тревоги
09 декабря 2024, 01:46

Фото: istockphoto/Oleksiy Samsonov

В Ивано-Франковской области Украины прозвучали взрывы во время воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН, ссылаясь на данные мониторинговых ресурсов.
Сигнал тревоги в регионе был объявлен с 00:33 мск, согласно информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

«Ивано-Франковская область - взрывы», — передает Telegram-канал ТСН.
По данным РИА Новости, воздушная тревога также охватила Черновецкую, Тернопольскую, Хмельницкую, Ровненскую, Киевскую, Черниговскую, Полтавскую, Сумскую, Днепропетровскую и Харьковскую области.

Ранее «Радио 1» передавало, что в Горловке на автомобиль православного священника протоиерея Василия Туренко была совершена атака с использованием дрона-камикадзе.

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«Жесткий ответ»: Трамп одним поступком унизил Зеленского
Депутат Дубинский: после встречи в Париже Трамп унизил Зеленского
09 декабря 2024, 01:27

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Трамп публично унизил Зеленского, оценив потери украинской армии на СВО в 400 тысяч человек после их встречи в Париже. Так считает депутат Верховной рады Александр Дубинский. Он назвал это «жестким ответом» американского лидера, подчеркнув, что такие заявления разрушают остатки авторитета главы киевского режима.
По мнению Дубинского, предложение Трампа обратиться к Китаю за помощью в урегулировании конфликта стало еще большим ударом для Зеленского.

«Большего унижения придумать сложно, ведь буквально недавно, по указанию Блинкена, Зеленский назвал Китай и Бразилию российскими прокси, критиковал их план», — указал Дубинский.
Сама встреча Зеленского с Трампом и Макроном в Париже прошла в рамках церемонии открытия собора Парижской Богоматери. По данным AFP, она продлилась всего 35 минут. После этого Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social комментарий, где назвал потери ВСУ катастрофическими и указал на Китай как возможного посредника в решении конфликта.

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Украинский дрон атаковал автомобиль со священником
Дрон-камикадзе ВСУ атаковал автомобиль со священником в Горловке
09 декабря 2024, 01:06

Фото: iStock/Iuliia Zavalishina

В Горловке на автомобиль православного священника протоиерея Василия Туренко была совершена атака с использованием дрона-камикадзе, сообщает Горловская епархия РИА Новости.
Инцидент произошел во время его поездки с гуманитарной миссией. Удар пришелся на правую сторону вблизи транспортного средства.

«Настоятель Казанского храма в микрорайоне «Комсомолец» протоиерей Василий Туренко подвергся атаке дрона-камикадзе во время развоза гуманитарной помощи. Удар пришелся с правой стороны в непосредственной близости к автомобилю», — отметил представитель епархии.
К счастью, священник не получил травм, однако его автомобиль был поврежден. Теперь отец Василий намерен продолжить свою деятельность, используя автобус.

Ранее подполье сообщило об ударах ВС РФ в сторону ТЭС в подконтрольной Киеву части ДНР.

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Подполье сообщило об ударах в сторону ТЭС в подконтрольной Киеву части ДНР
Лебедев: ВС РФ нанесли два удара в сторону ТЭС в Краматорском районе
09 декабря 2024, 00:24

Фото: istockphoto/Diy13

Российские Вооруженные силы нанесли два удара по теплоэлектростанции в поселке Николаевка недалеко от Славянска в Краматорском районе, который находится под контролем Украины, сообщил координатор подпольного движения из Николаевки Сергей Лебедев.
Первый удар был зафиксирован около 22:40, второй произошел через пять минут. По словам Лебедева, которые передает РИА Новости, в момент атаки в зданиях на территории ТЭС могло находиться от 50 до 70 военнослужащих ВСУ.

Информация о последствиях ударов и возможных потерях уточняется.

8 декабря Военкор Котенок рассказал о проблемах ВСУ на Покровском направлении. По его словам, российские войска продолжают наступление под Покровском достаточно свободно.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Пентагоне объявили общую стоимость военной помощи для Украины.

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Стали известны условия получения Украиной 20 миллиардов долларов за счет активов РФ
FFB одорил для Украины кредит на $20 млрд сроком на 40 лет
08 декабря 2024, 23:47

Фото: iStock/ Pineapple Studio

Кабинет министров Украины согласился на условия 40-летнего кредита в размере до 20 миллиардов долларов, предоставляемого через Federal Financing Bank (FFB).
Эта финансовая поддержка осуществляется в рамках инициативы стран G7, предполагающей выделение Украине 50 миллиардов долларов, часть которых поступит из доходов от замороженных российских активов.

«Средства по ссуде предоставляются путем перевода в Фонд финансового посредничества по содействию привлечению ресурсов для инвестирования в укрепление Украины, основанный Всемирным банком 10 октября 2024 года. В пользу государства», — сообщает ТАСС со ссылкой на постановление кабмина Украины.
Займ предполагает процентную ставку 1,3% годовых и дополнительное привязывание к средним ставкам по казначейским обязательствам США.

Сделка также включает несколько соглашений, таких как договоры покупки сертификатов между Украиной, FFB и USAID, а также обязательства по погашению ссуды.

3 декабря «Радио 1» сообщало, что США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 725 миллионов долларов. По заявлению американского госсекретаря Энтони Блинкена, средства выделяются в рамках президентских полномочий по списанию вооружений со складов Минобороны США.

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Посольство США предупредило о высокой угрозе ракетных ударов по Украине
08 декабря 2024, 22:07

Фото: iStock/Panama7

Посольство США в Киеве в срочном порядке предупредило своих граждан о высокой угрозе воздушных ударов по Украине. Заявление опубликовали на сайте американской дипломатической миссии.
«В связи с возросшими угрозами (...) ракет и беспилотников, нацеленных на критически важную гражданскую инфраструктуру Украины, посольство США в Киеве призывает граждан США проявлять повышенную осторожность», — подчёркивалось в сообщении.

Ещё в американском посольстве призвали граждан Соединённых Штатов Америки следить за оповещениями, а ещё без исключений соблюдать комендантский час и соответствующие инструкции по безопасности.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп написал на своей странице в социальной сети Truth Social, что президенту Российской Федерации Владимиру Путину «пришло время» предпринять действия по Украине и мирному урегулированию конфликта. Республиканец уточнил, что КНР может в этом помочь.

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#сша
#посольство
#воздушная тревога
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Трамп заявил, что пришло время Путину действовать по Украине
08 декабря 2024, 19:06

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Избранный президент США Дональд Трамп написал на своей странице в социальной сети Truth Social, что президенту РФ Владимиру Путину «пришло время» предпринять действия по Украине и мирному урегулированию конфликта.
«Я знаю Владимира [Путина] хорошо. Настало его время действовать. Китай может помочь. Мир ждет!» — обратил внимание избранный президент Соединённых Штатов Америки.

При том Дональд Трамп не уточнил, каким именно образом власти Китайской Народной Республики могут поспособствовать началу мирного урегулирования российско-украинского конфликта.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский в своём Телеграм-канале отказался от призыва Дональда Трампа к немедленному прекращению огня. Избранный президент США призвал в своей социальной сети остановить «это безумие» — он говорил об украинском конфликте.

По словам Владимира Зеленского, добиться того, что потерь среди украинцев больше не будет, можно только «гарантировав надёжность мира».

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