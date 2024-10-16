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Подразделения Вооружённых сил РФ освободили населённый пункт Красный Яр в Донецкой Народной Республике. В штурме участвовали части группировки войск «Центр».
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Также в оборонном ведомстве добавили, что подразделения группировки войск «Запад» в результате активных наступательных действий установили контроль над населённым пунктом Невское в Луганской Народной Республике.
Ранее сообщалось, что в начале недели российские войска освободили село Михайловка в ДНР. Этот населённый пункт находится в окрестностях Селидово, которое в настоящее время с трёх сторон окружено российскими подразделениями.
В Запорожской области частями войсковой группировки «Восток» было освобождено село Левадное в Запорожской области, благодаря чему российским частям удалось занять более выгодные позиции. Даже западные обозреватели отмечают, что за последние несколько месяцев российские войска заняли в три раза больше территорий, чем за весь 2023 год.
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Ранее сообщалось, что в начале недели российские войска освободили село Михайловка в ДНР. Этот населённый пункт находится в окрестностях Селидово, которое в настоящее время с трёх сторон окружено российскими подразделениями.
В Запорожской области частями войсковой группировки «Восток» было освобождено село Левадное в Запорожской области, благодаря чему российским частям удалось занять более выгодные позиции. Даже западные обозреватели отмечают, что за последние несколько месяцев российские войска заняли в три раза больше территорий, чем за весь 2023 год.
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Александр Бойцов