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Власти Льгова прокомментировали нахождение ВСУ в 15 км от Курской АЭС

Власти Льгова опровергли данные о том, что ВСУ находятся в 15 км от Курской АЭС
13 августа 2024, 12:20
Фото: iStock/Nordroden

Фото: iStock/Nordroden

Власти города Льгова в Курской области опровергли информацию о том, что подразделения ВСУ дошли до населённого пункта и находятся в 15 километрах от Курской АЭС.
Администрация города опубликовала в своём Telegram-канале фотографию, распространившуюся по украинским соцсетям. На ней военные ВСУ якобы стоят под дорожным знаком с надписью «Льгов».

По словам представителей властей, ВСУ продолжают своё продвижение вглубь территории России исключительно «с помощью фотошопа».



Также в администрации указали на то, что дорожный знак с фотографии сильно отличается от настоящих знаков, которые изготовлены по ГОСТу, что вновь подтверждает недостоверность данной информации.

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#всу
#атака
#фейки
Алаудинов сообщил о взятии под контроль обстановки в Курской области
13 августа 2024, 12:29

Фото: iStock/zim286

Обстановка в Курской области взята под контроль ВС РФ. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия-1».
Он подчеркнул, что во вторник российские военные взяли под контроль обстановку в регионе. Также удалось прикрыть большую часть территорий, на которой ранее находились подразделения украинских войск.

Ранее в этом день Алаудинов сообщил, что российскими войсками было остановлено бесконтрольное передвижение бойцов ВСУ на Курском направлении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#атака
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«Мы все стоим друг за друга»: боец ВС РФ рассказал о СВОих в зоне спецоперации
13 августа 2024, 12:12

Фото: iStock/zim286

Бойцы ВС РФ защищают родину также, как защищают свою семью. Рядовой Максим Анисимов рассказал о СВОих в зоне проведения российской спецоперации.
Все участники и ветераны СВО являются патриотами России. Они сделали свой выбор осознанно и отправились на защиту интересов своей родины, подписав контракт с Минобороны РФ.

«Защищаешь семью, также должен защищать родину. СВОи — это товарищи, которые отдадут последнее за тебя. Когда по тебе пули летают и прибегает товарищ спасать тебя, рискует жизнью своей, это очень чувствуется и ценится. Поэтому мы все стоим друг за друга», — рассказал Анисимов.

Российские военные понимают, что сейчас родина нуждается в них, и делают все для защиты своих семей и страны.

При заключении контракта назначается единовременная выплата от государства и региона. Она составляет не менее 800 тыс. рублей. Кроме того, бойцы ежемесячно получают от 210 тысяч рублей. Существуют также дополнительные стимулирующие выплаты до 1 млн руб. в год. За получение наград также предусмотрены различные выплаты.

Тем временем, пока военные выполняют свой долг в зоне СВО, государство заботится об их семьях. Дети участников СВО обеспечиваются бюджетными местами в лучших вузах страны, при этом дети раненых и погибших могут поступить в высшее учебное заведение без вступительных экзаменов.

Также дети военнослужащих обеспечиваются бесплатными обедами в школе, получают путевки в санатории, бесплатно посещают все кружки и секции. При этом участники СВО могут взять льготную ипотеку и приобрести достойное жилье, а государство компенсирует расходы на коммунальные услуги.

Более подробную информацию о службе по контракту и предоставляемых льготах можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону: 7 495 990 7777.

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Бои в Курской области, прорыв ВС РФ в Торецке и Нью-Йорке: последние новости СВО
Коц: ВСУ в Курской области используют тактику маневренной войны
13 августа 2024, 11:53

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Российские военные продолжают останавливать боевиков ВСУ в Курской области и не перестают пробивать оборону противника в Торецке и Нью-Йорке, ВС РФ зашли в Гродовку и активно наступают по всей линии боевого соприкосновения.
Последние новости с основных направлений спецоперации и из Курской области приводит редакция «Радио 1».

Курская область

Военкор Александр Коц, находящийся в Курской области, сообщил, что украинские формирования используют тактику маневренной войны.
«Это подразумевает, что противник имеет возможность оперативно координировать свои действия, используя при этом устойчивую связь, беспилотники и системы РЭБ. Решения командования отдельных групп боевиков принимаются, что называется, на местах, исходя из оперативной обстановки. Но всё это временное явление», — сообщил Коц в своем Telegram-канале.
Также известно, что противник пытается окопаться на занятых позициях, при этом прибывающие резервы армии России смогли замедлить продвижение боевиков. Постепенно формируется четкая линия фронта, а без возможности маневрировать у противника не будет шансов на дальнейшее продвижение вглубь российской территории.

За последние сутки ВСУ пытались атаковать Коренево, однако получили отпор и отошли. Сегодня утром боевики вновь начали стягивать технику в район Мартыновки. Главной их задачей является попытка проломить нашу оборону и выйти через Любимовку на Курчатов.

Суджа сейчас находится в серой зоне. В городе присутствуют боевики. Вывести местное население в безопасные районы пока нет возможности. Всего по официальным данным в тылу врага на оккупированной территории осталось две тысячи гражданских людей, о судьбе которых ничего не известно.

Таким образом, обстановка в Курской области остается напряженной. Кроме того, не исключена угроза попытки организации рейдовых действий в районе Теткино и Троеборного. Враг пытается решить задачу прорыва к Рыльску, Льгову и Курчатову.
«Он справится»: Военэксперт Литовкин о назначении Дюмина командующим СВО в Курской области
«Он справится»: Военэксперт Литовкин о назначении Дюмина командующим СВО в Курской области

Покровское направление

Здесь армия России продвигается к селу Гродовка сразу с двух направлений. По последним данным, наши бойцы уже смогли закрепиться на юго-восточной окраине населенного пункта.

Кроме того, российские штурмовики освободили Лисичное и взяли большую часть Ивановки. Тем временем продолжается зачистка Желанного и ближайших к нему лесополос.

Торецкое направление

Бойцы ВС РФ зашли в городскую черту Торецка, теперь они продвигаются вдоль многоэтажных домов по улицам Лесная и 91-ой дивизии. По данным военкора Евгения Лисицына, командование противника сняло с Торецка одну из бригад и перебросило на Курскую область.

Тем временем вся северо-восточная часть Нью-Йорка перешла под контроль российских сил. Здесь противник, выбираясь из российского полукотла, бежит в соседнюю Нелеповку. Ранее переброшенные в качестве резервов подразделения ВСУ постепенно заканчиваются.

«В Нью-Йорке российские войска продвинулись на участке шириной до 3.15 км на глубину до 1.56 км, взяв под контроль улицы Береговая, Валентины Ковтуненко, Лесная и Славянская», — пишет украинский военный ресурс DS.

Кураховское направление

В Красногоровке продолжаются ожесточенные бои. Российские подразделения имеют определенные успехи по продвижению на запад. Противнику всё сложнее удерживать линию обороны на этом участке.

Чуть южнее, в Константиновке, ВС РФ продолжают удерживать восточную окраину поселка. Она полностью находится под контролем наших сил. Тем временем противник огрызается и активно применяет артиллерию и ударные дроны.

Купянское направление

Здесь наши бойцы зачистили лесополосу севернее Песчаного. Есть также данные о потере контроля ВСУ над Синьковкой, однако пока они не подтверждены. При этом ВС РФ продвигаются к западу и северу от Табаевки. Также российские силы расширили контроль между Новоселовским и Берестовым в направлении к Стельмаховке.
Два украинских сотрудника газовой станции «Суджа» пропали без вести
Два украинских сотрудника газовой станции «Суджа» пропали без вести

Часовоярское направление

Обстановка в Часов Яре остаётся сложной. Противник активно обороняется и изматывает российские силы. ВС РФ сдерживают натиск, находясь уже за каналом Северский Донец — Донбасс. Своевременно подтягиваются резервные группы для удержания позиций и эвакуации раненых. Пока продвижение наших частей застопорилось. Предполагается, что в настоящее время ВС РФ проводят перегруппировку для дальнейших атак. Удерживать Часов Яр украинские войска долго не смогут.

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#дроны
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Под Одессой взорвались склады с военными грузами
Подпольщик Лебедев: в Одесской области поражены склады с военными грузами
13 августа 2024, 11:42

Фото: istock / Oleksiy Samsonov

В Одесской области в результате ракетного удар поражены склады, куда прибывали военные грузы, предположительно из Румынии. Об этом рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
Как утверждает Лебедев, «прилет» зафиксировали в селе Визирка, около порта и трассы, через которые в Одесскую область поступают вооружение и боеприпасы.

«Жители Южного, который в нескольких километрах, слышали не только взрыв, но и продолжительную детонацию "зерна"», — заявил он.
Местное подполье отмечает, что на протяжении последней недели в сторону складов в Визирке прибыло большое количество фур и военных грузовиков.

Ранее в Германии отреагировали на «катастрофический взрыв» танка в Курской области. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#трассы
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#боеприпасы
#вооружение
#жители
#новости
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Два украинских сотрудника газовой станции «Суджа» пропали без вести
13 августа 2024, 11:32

Фото: istockphoto/Roman Novitskii

Двое украинских сотрудников с газовой станции «Суджа» пропали без вести. Это произошло сразу после вторжения ВСУ в Курскую область.
Двое специалистов компании «Нафтогаз» продолжали спокойно трудиться на станции после февраля 2022 года, сообщает телеграм-канал Mash. Они жили в комнате, украшенной жовто-блакитным прапором, флагом США и прочими атрибутами Незалежной. Изначально украинцев на «Судже» было трое, но один из них после начала спецоперации предпочёл уехать домой.

Шестого августа, когда ВСУ начали атаку на Курскую область, один из снарядов пробил стену здания и разорвался как раз в комнате, где жили украинские специалисты. Их судьба пока остаётся неизвестной. На данный момент оба числятся пропавшими без вести.

ГИС «Суджа» — это единственная российская станция, через которую газ продолжает поступать в Евросоюз. После начала атаки ВСУ на Курскую область биржевая цена для европейских потребителей голубого топлива выросла до максимума с 1 декабря 2023 года.

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#курская область
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Алаудинов сообщил об остановке бесконтрольного передвижения ВСУ на Курском направлении
Алаудинов: бесконтрольное передвижение ВСУ на Курском направлении остановлено
13 августа 2024, 11:24

Фото: iStock/Anna_Anikina

Бесконтрольное передвижение подразделений ВСУ на Курском направлении уже остановлено. Об этом в беседе с ТАСС сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
Он подчеркнул, что после остановки бесконтрольного передвижения украинских войск, ВС РФ приступили к уничтожению военной техники и живой силы, которое длится уже третий день.

В настоящее время, по словам Алаудинова, командование ВСУ понимает, что у него не получилось реализовать запланированного блицкрига, то есть скоротечного манёвренного наступления.

Днём ранее командир «Ахмата» прокомментировал распространившиеся в сети сведения о взятии бойцов подразделения в украинский плен. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#курское направление
#всу
#вс рф
#атака
#сво
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Военэксперт Литовкин: новое назначение стало вызовом для Дюмина
13 августа 2024, 11:24

Фото: сайт Кремля

Боевики ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. С этого момента в регионе ежедневно сбивают украинские ракеты. На данный момент в Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции. Ситуация в регионе остается сложной.
В авторском Telegram-канале публицист Герман Садулаев, а также экс-боец ЧВК «Вагнер» в Telegram-канале Condottiero заявили, что президент России Владимир Путин назначил своего помощника Алексея Дюмина координатором разгрома ВСУ в Курской области. Сведения подтвердил военкор ВГТРК Александр Сладков.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Николаевич Литовкин в беседе с «Радио 1» заявил, что у Дюмина есть все необходимое, чтобы справится с этой задачей.

«Для Алексея Дюмина это вызов, потому что его называют одним из кандидатов в президенты. Я думаю, что он постарается доказать свою компетентность в этих вопросах», — добавил он.

14 мая 2024 года президент России Владимир Путин назначил Алексея Дюмина своим помощником, освободив от должности губернатора Тульской области. Сейчас он курирует вопросы оборонно-промышленного комплекса и спорта, также является секретарем Государственного Совета РФ.

Что известно о Дюмине: биография, губернатор Тульской области, охранник и преемник Путина
Что известно о Дюмине: биография, губернатор Тульской области, охранник и преемник Путина

Ранее военэксперт Литовкин отмечал, что генерал-полковник Алексей Дюмин очень опытный командир. По его словам, у него есть полный набор и административных и командных возможностей для организации обороны Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#владимир путин
#всу
#сво
#алексей дюмин
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«Он справится»: Военэксперт Литовкин о назначении Дюмина командующим СВО в Курской области
Военэксперт Литовкин: у Дюмина есть все для организации обороны Курской области
13 августа 2024, 10:30

Фото: сайт Кремля

Ситуация в Курской области остается сложной, ВСУ установили контроль над 28 населенными пунктами в приграничном регионе. Временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что судьба примерно двух тысяч местных жителей неизвестна.
В сети появилась информация, что российский лидер назначил своего помощника Алексея Дюмина координатором разгрома ВСУ в Курской области. Об этом в авторском Телеграм-канале сообщил публицист Герман Садулаев, а также экс-боец ЧВК «Вагнер» в Телеграм-канале Condottiero. Сведенья подтвердил военкор ВГТРК Александр Сладков.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Николаевич Литовкин в беседе с «Радио 1» высказал свое мнение по этому поводу. По его словам, генерал-полковник Алексей Дюмин очень опытный командир.

«Я думаю, что он может с этим справиться. Алексей Дюмин долгие годы служил в вооруженных силах, в охране президента, был заместителем министра обороны. Он занимал пост губернатора Тульской области. У него есть полный набор и административных и командных возможностей, для организации обороны Курской области и зачистки региона от проникших туда боевиков Бандеровской армии», — поделился своим мнением эксперт.
Путин поручил Дюмину курировать уничтожение ВСУ в Курской области
Путин поручил Дюмину курировать уничтожение ВСУ в Курской области

Напомним, что 6 августа подразделения Вооруженных сил Украины попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. С этого момента в регионе ежедневно сбивают украинские ракеты, там сохраняется напряженная, но стабильная обстановка. Президент России объяснил действия ВСУ стремлением улучшить свои переговорные позиции. При этом глава государства отметил, что диалог с противником, который наносит хаотичные удары по мирным жителям, исключен.

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#мнение
#всу
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Бойцы ВСУ рассказали, как их взяли в плен в Курской области
Пленные ВСУ рассказали, что их взяли в плен в Курской области уже на второй день
13 августа 2024, 10:26

Фото: iStock/Olena_Z

Бойцы ВСУ, захваченные в плен в Курской области, на допросе заявили, что пробыли на территории российского региона лишь около суток, после чего их быстро взяли в плен. Об этом РИА Новости сообщили в силовых структурах.
Накануне стало известно, что ВС РФ взяли в плен штурмовую группу 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Позднее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении одного из командиров этой бригады Эмиля Ишлукова по подозрению в совершении теракта, убийстве и покушении на убийство.

Взятые в плен военные рассказали, что зашли на территорию Курской области за сутки до своего пленения. По данным источника агенства, всего удалось захватить семь боевиков.

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#вс рф
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