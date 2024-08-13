Власти Льгова прокомментировали нахождение ВСУ в 15 км от Курской АЭС

Фото: iStock/Nordroden
Власти города Льгова в Курской области опровергли информацию о том, что подразделения ВСУ дошли до населённого пункта и находятся в 15 километрах от Курской АЭС.
Администрация города опубликовала в своём Telegram-канале фотографию, распространившуюся по украинским соцсетям. На ней военные ВСУ якобы стоят под дорожным знаком с надписью «Льгов».
По словам представителей властей, ВСУ продолжают своё продвижение вглубь территории России исключительно «с помощью фотошопа».
Также в администрации указали на то, что дорожный знак с фотографии сильно отличается от настоящих знаков, которые изготовлены по ГОСТу, что вновь подтверждает недостоверность данной информации.
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По словам представителей властей, ВСУ продолжают своё продвижение вглубь территории России исключительно «с помощью фотошопа».
Также в администрации указали на то, что дорожный знак с фотографии сильно отличается от настоящих знаков, которые изготовлены по ГОСТу, что вновь подтверждает недостоверность данной информации.
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Анастасия Чинкова