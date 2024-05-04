Минобороны РФ: Системы российской ПВО сбили четыре ракеты ATACMS над Крымом

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Пресечена очередная попытка киевского режима провести террористическую атаку на регион РФ. Дежурные системы российской противовоздушной обороны сбили четыре американские оперативно-тактические ракеты ATACMS над территорией Республики Крым.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Российской Федерации. Ракеты были обнаружены и уничтожены средствами ПВО в ночь на 4 мая, уточнили в оборонном ведомстве. В предыдущий раз о сбитых ракетах ATACMS Минобороны сообщало 30 апреля. Тогда после уничтожения ракет в окрестностях села Донское Симферопольского района были обнаружены несдетонировавшие боеприпасы.
Накануне официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова предупредила, что вслед за любой попыткой атаки Крыма последует сокрушительный ответ. Она отметила, что Киев и его западные хозяева вынашивают планы новых терактов на российской территории накануне Дня Победы.
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Александр Бойцов