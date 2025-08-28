Минобороны РФ сообщает об уничтожении 102 украинских беспилотников за ночь

28 августа 2025, 07:28

Фото: iStock/NiseriN

В прошедшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны России успешно нейтрализовали 102 беспилотных летательных аппарата, запущенных с территории Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.