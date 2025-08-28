Минобороны РФ сообщает об уничтожении 102 украинских беспилотников за ночь
В прошедшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны России успешно нейтрализовали 102 беспилотных летательных аппарата, запущенных с территории Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
Согласно информации ведомства, наибольшее количество беспилотников было уничтожено над акваторией Черного моря — 22 аппарата. Также значительное число дронов было ликвидировано над Ростовской и Самарской областями — 21 беспилотник, и над Краснодарским краем — 18.
Кроме того, в районе Республики Крым было уничтожено 11 беспилотников, по три — над Воронежской и Саратовской областями, два — над Волгоградской областью и один — над акваторией Азовского моря.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Читайте также: