Российские военные перерезали трассу снабжения ВСУ

28 августа 2025, 07:21

Марочко: российские войска перерезали трассу снабжения ВСУ в Красном Лимане

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские войска физически перерезали участок трассы снабжения Вооруженных сил Украины в районе Красного Лимана, расположенного в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом пишет РИА Новости.