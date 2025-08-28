Российские военные перерезали трассу снабжения ВСУ
Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские войска физически перерезали участок трассы снабжения Вооруженных сил Украины в районе Красного Лимана, расположенного в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом пишет РИА Новости.
Марочко сообщил, что российские силы продвинулись на 200 метров южнее населенного пункта Среднее, тем самым заблокировав участок трассы Среднее-Шандриголово. Он отметил, что продолжаются «освободительные действия» в районе Среднего, где российские войска заняли новые рубежи и позиции после зачищения трехкилометрового участка местности на западе от поселка.
В ответ на успехи российских сил украинские военные оставили несколько невыгодных позиций и передислоцировались в укрепрайон, расположенный на высотах северо-западнее от Среднего. В настоящее время на этом участке идет процесс закрепления позиций.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
